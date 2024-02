LFF vai dividir venda de direitos de TVs para arrecadar mais de R$ 1 bilhão

A Liga Forte Futebol (LFF), junção das ligas Forte Futebol e Grupo União, não pretende vender os direitos de seus jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 só para a Globo. A ideia é fatiar os direitos para diversos grupos de mídia.

A Globo seria uma delas, mas dependeria de outras negociações. No ano passado, a LFF chegou a pedir R$ 1,3 bilhão para a emissora da família Marinho pelas suas partidas. No entanto, a Globo entendeu que os clubes envolvidos não valeriam tanto dinheiro, e estuda uma proposta financeira menor. Dos cinco times de maior torcida do país, segundo pesquisa recente do Datafolha, apenas o Vasco faz parte da Forte Futebol.

Desde então, já se tem o entendimento na LFF que fechar apenas com uma emissora não seria viável para se chegar o valor desejado pela liga para cumprir compromissos.

A ideia é conseguir ao menos R$ 1,1 bilhão em direitos, valor semelhante ao fixo que a Globo propôs pagar para a Libra, que conta com times como Flamengo e Corinthians. As negociações da LFF com interessados começam no início de março.

O objetivo de fragmentação das vendas dos direitos de transmissão por parte da LFF também informado aos grupos que já procuraram os clubes em busca de iniciar as conversas e obter mais informações.

Como informou o F5, SBT e Warner Bros Discovery já procuraram a Liga Forte Futebol e mostraram interesse no pacote de jogos. Outros seis grupos, incluindo a Globo e agências de marketing, também se mostraram interessados nos direitos.

Pela configuração da Série A de 2024, a LFF teria 209 partidas disponíveis para vender. 11 clubes que estão na primeira divisão atualmente fazem parte dela. Vale lembrar que os 25 time que compõem a Liga Forte Futebol fecharam no ano passado um acordo definitivo com o grupo de investidores liderados pela Life Capital Partners.

Os clubes receberão um total de R$ 2,6 bilhões ao longo dos próximos 18 meses pela venda de 20% dos direitos de transmissão das equipes no Campeonato Brasileiro dos próximos 50 anos -a contar a partir de 2025. Ou seja, tudo que a Liga Forte Futebol faturar com direitos, terão 20% repassados para o fundo.

Compõem o grupo clubes como Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, Goiás, Fortaleza, América-MG Cuiabá, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Juventude, Atlético-GO, Criciúma, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR.