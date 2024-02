Nadador de 82 anos de clube de Caxias disputa mundial no Catar

Não há idade para cair na água. Um exemplo disso é o nadador Osamu Takarada, que irá disputar o Campeonato Mundial de Natação Máster, em Doha, no Catar, aos 82 anos. Nascido no Japão, Seu Takarada, como é conhecido, está no Brasil desde a década de 1970 e treina no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. As informações são da assessoria do Recreio da Juventude.

O experiente nadador perdeu um braço antes da sua vinda para o Brasil e os estilos peito e borboleta de nado fizeram com que a natação jamais deixasse de fazer parte de sua vida. Entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março, Seu Takarada disputa cinco provas na categoria 80+: 100m e 200m Peito e 50m, 100m e 200m Borboleta. Este será o oitavo Mundial do nadador, que já competiu em praticamente todos os continentes.

O nadador garantiu a classificação para o mundial durante o Campeonato Brasileiro Máster, realizado em Uberlândia (MG) no fim do ano passado. Takarada alcançou o pódio nas seis provas em que disputou, sendo quatro medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze.

Na preparação para a competição no Catar, o nadador falou com modéstia sobre sua expectativa. "Espero estar bem e nadar bem", afirma o atleta do Recreio da Juventude. O técnico da equipe de Natação Máster do Clube, Edemar Júnior, complementou a fala do nadador: "Ele é extremamente competitivo. Pode ter certeza de que vai focado em buscar medalha lá."

No mundial de 2023, disputado no Campeonato Mundial em Fukuoka, no Japão, Seu Takarada faturou ouro nos 200m Borboleta, a principal conquista entre as diversas medalhas que o nadador já alcançou.

Como forma de reconhecer a história de dedicação de Takarada, todos os troféus da temporada 2024 da Liga Pró de Natação Máster RS terão o nome do atleta do Recreio da Juventude. A iniciativa é da Associação Gaúcha de Nadadores Máster (AGNM), que escolhe anualmente um representante para receber a honraria.