Inter planeja tela retrátil para evitar arremesso de cadeiras em estádio

O Inter estuda instalar uma proteção retrátil na área onde ficam os torcedores visitantes no Beira-Rio. O objetivo é evitar o arremesso de cadeiras, como ocorreu no último Grenal. Dois torcedores do Colorado ficaram feridos por cadeiras arremessadas por torcedores do Grêmio, localizados no andar superior do estádio.

Uma mulher de 47 anos e um homem de 40 anos tiveram traumatismo craniano leve, foram atendidos no estádio, encaminhados a um hospital e tiveram alta ainda na noite deste domingo (25).

O clube tem um projeto em estudo para instalação de uma tela de proteção que estaria presa no teto do estádio e poderia ser aberta eventualmente em jogos desta importância. O plano é evitar que qualquer objeto possa ser arremessado e atinja outras pessoas.

O estudo deve avançar rapidamente motivado pelo que aconteceu no clássico 441. Segundo o vice de administração do clube, André Dalto, a proteção não atrapalharia a visão do campo. O projeto ainda está aberto a sugestões e mudanças. O plano é agir rapidamente para evitar que algo mais grave aconteça com este tipo de conduta, que se tornou comum principalmente em clássicos.

"É um projeto que está em andamento, pode ser adaptado. Seria uma tela retrátil que desça cobrindo até o último degrau da superior do Beira-Rio. Com ela ali, ficaria muito difícil arremessar algo. Alguns estádios já têm isso no Brasil, estamos seguindo este padrão. É um projeto que surgiu depois de outros incidentes, normalmente no Grenal, também com dano físico. Dessa vez foi ainda mais grave, atingiu a cabeça, ficamos muito preocupados com os torcedores. Por sorte não foi nada mais grave, mas poderia ter sido", afirma Dalto, vice de administração do Inter.