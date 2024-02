Canoas define representantes nas Seletivas da Copa RS de Futebol Amador

No último fim de semana, as etapas finais da Seletiva da Copa RS de Futebol Amador em Canoas definiram os representantes do município na competição estadual. O Iraí foi o campeão da categoria Veterano, que reúne atletas com mais de 40 anos; Vila Nova venceu o Master, de mais de 50 anos; e o 1° de Maio venceu a Livre, com mais de 18. Com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Canoas (PMC).

No sábado (24), as semifinais da categoria Veterano aconteceram em dois jogos. Iraí e o Vila Nova empataram em 2×2 levando a disputa para os pênaltis, no qual o Iraí acabou vencendo por 5×4. Na outra partida, o time Rio Pardo venceu o 1° de Maio por 5 x 2.

A final da categoria, prevista para o domingo (25), foi cancelada após o Rio Pardo abrir mão da disputa final, tornando o Iraí campeão Veterano. Já nas outras finais, o Vila Nova venceu o 1° de Maio por 3×1 na Master e o 1° de Maio venceu o Independente por 2×1 na Livre.

Os finalistas do Veterano estão garantidos na Copa RS, com duas vagas para essa categoria. Para a Livre e Master, apenas os campeões se classificaram. A Seletiva da Copa RS de Futebol Amador foi organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) com jogos no Centro Olímpico Municipal, unidade operacional da SMEL, localizado no Bairro Igara (Avenida Araguaia, 1151).

A Copa RS de Futebol Amador terá sua segunda edição a partir de março de 2024. O evento organizado pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (SEL) teve o investimento de R$ 800 mil do governo do Estado na primeira edição, realizada entre outubro de 2022 e março de 2023. A competição reuniu mais de 5 mil profissionais e 147 times, envolvendo todas as regiões do Estado em mais de 200 jogos.