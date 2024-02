Inter encaminha a contratação de Fernando junto ao Vila Nova-GO

Mesmo com a iminente chegada do Grenal, o Inter segue atento ao mercado de transferências. Nesta quarta-feira (21), o Colorado fechou a contratação do volante Fernando, que esteve apalavrado no início do ano, mas optou por voltar ao Vila Nova, seu clube formador, para ficar mais perto da família. No entanto, após seis jogos no time goiano, ele aceitou uma nova proposta dos gaúchos. O jogador de 36 anos fez carreira na Europa e defendeu as cores do Sevilla entre 2019 e 2023. Antes, jogou por Manchester City, Galatasaray e Porto.

Fernando explicou à direção, no começo do ano, que precisava voltar à sua cidade natal pois estava passando por problemas pessoais, que agora estão contornados, possibilitando uma nova transferência. Depois da negociação com o Flamengo pela compra de Thiago Maia estagnar, a gestão Alessandro Barcellos foi atrás de outros nomes para o setor, fechando com Bruno Gomes, além do veterano.

Para contar com o atleta, o Inter irá compensar o Tigre financeiramente, como os próprios informaram em nota, divulgada nesta quarta. A quantia é de R$ 600 mil, sendo R$ 300 mil agora, e o restante no ano que vem.

Outra vantagem do novo reforço é sua polivalência, já que atua como zagueiro em momentos de necessidade. Ele chega para reforçar a equipe na Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. O meio-campista não está à disposição no Gauchão, já que a janela de inscrições fechou no dia 16 deste mês.