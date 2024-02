Santa Cruz x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com força máxima pela primeira vez fora de casa no Campeonato Gaúcho, o Inter visita o Santa Cruz, nesta quarta-feira (7), às 21h30min, pela 6ª rodada, no Estádio dos Plátanos. Na busca pela primeira vitória longe do Beira-Rio no Estadual, o técnico Eduardo Coudet deve seguir com os titulares depois da vitória de sábado, contra o Caxias. Longe de seus domínios, a equipe soma um empate (São Luiz) e uma derrota (Guarany-Ba). A transmissão fica por conta do Premiere.