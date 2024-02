Contra o Santa Cruz, Inter quer a primeira vitória fora de casa no Gauchão

Na busca pela primeira vitória fora de casa no Campeonato Gaúcho, o Inter visita o Santa Cruz, nesta quarta-feira (7), às 21h30min, pela 6ª rodada. Com um bom desempenho no Beira-Rio, onde costuma ir com força máxima, o Colorado não vem repetindo as boas performances no interior do Estado. Em dois jogos, a equipe soma um empate (São Luiz) e uma derrota (Guarany-Ba).

Agora, contra o Galo, a expectativa é de vitória com os titulares. Essa será a primeira vez na competição que Eduardo Coudet irá com o que tem de melhor fora de casa. Com pouco tempo para treinos na pré-temporada, o técnico argentino vem rodando o grupo a fim de dar ritmo de jogo para todos os atletas.

LEIA MAIS: Inter deve ter semana agitada no mercado de transferências

Como o confronto do domingo, contra o São José, também será no campo do adversário, a ideia da comissão técnica é preservar os protagonistas do time nesta ocasião, por conta do gramado sintético do Zequinha.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira, em treino fechado no CT Parque Gigante, Chacho definiu a escalação que visita o São Luiz. A provável escalação conta com Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

No banco de reservas, uma das principais atrações pode ser o volante Matheus Dias. O jovem de 21 anos está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e está à disposição para fazer sua estreia em 2024. Ele sofreu a lesão durante os treinos da seleção brasileira sub-23, que disputa o Pré-Olímpico Sul-Americano, na Venezuela, e acabou sendo cortado do grupo canarinho.

O lateral-esquerdo Thauan Lara, reintegrado ao plantel após ser afastado por se apresentar acima do peso no começo do ano, também pode estrear. Sem um reserva para Renê na lateral-esquerda, o uruguaio De Pena vem sendo improvisado no setor.

Ao contrário do que é costume em compromissos fora de casa, o Colorado só irá até o Vale do Rio Pardo nesta quarta, no dia da partida. No caso de longas viagens, como no confronto com o São Luiz, em Ijuí, em que o percurso dura mais de seis horas, o clube precisa se deslocar com um dia de antecedência. Agora, como a cidade de Santa Cruz do Sul é próxima de Porto Alegre, com pouco mais de duas horas de trajeto, há a possibilidade de viajar no dia.

A partida marcará o reencontro do Colorado com Pedro Iarley, camisa 10 da conquista do Mundial de 2006. Recém-contratado, o hoje técnico chega com a missão de manter o Santa Cruz na elite gaúcha em 2025. O treinador faz sua estreia na noite desta quarta.