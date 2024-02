Inter deve ter semana agitada no mercado de transferências

Passados os primeiros jogos do ano, que servem, principalmente, para avaliar as necessidades do grupo e ver quem será aproveitado ao longo da temporada, o Inter deve ter uma semana agitada no mercado de transferências. Ciente das carências do elenco, o técnico Eduardo Coudet segue sonhando com reforços, enquanto alguns nomes que não vem convencendo podem deixar o Beira-Rio.

Na reapresentação do elenco no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (5), visando o confronto desta quarta (7), às 21h30min, contra o Santa Cruz, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, o comandante argentino teve boas notícias para a sequência do Estadual. Os jovens Thauan Lara e Matheus Dias estão de volta à equipe.

O primeiro estava afastado do plantel após chegar acima do peso na pré-temporada, e agora, em forma, pode ser aproveitado nos próximos jogos. Já o segundo foi cortado da seleção brasileira pré-olímpica por conta de uma lesão muscular na coxa. Recuperado, ele também pode ser novidade em breve. Além deles, Rochet também retornou às atividades no CT, mas ainda não tem condições de voltar aos gramados.

No mercado da bola, o Vasco está interessado na contratação de Pedro Henrique, que perdeu espaço depois de más atuações. O camisa 28 é, junto de Luiz Adriano, a última opção de Chacho no ataque. A proposta do Cruzmaltino é de empréstimo. O atleta é um pedido do técnico Ramón Díaz. Quem também pode deixar o Alvirrubro é o volante Gabriel, que ainda não atuou na temporada e está fora dos planos da comissão técnica. No entanto, o clube ainda não tem uma proposta pelo jogador.

No campo dos reforços, se entende, desde a venda de Johnny, no final do ano passado, que é necessário contratar uma reposição à altura para o primeiro volante. Mesmo com a compra de Rômulo, junto ao Athletic-MG, e o bom desempenho de Aránguiz no setor nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e, principalmente, neste início de Campeonato Gaúcho, Coudet insiste na chegada de Thiago Maia, peça importante do Flamengo na conquista da Libertadores em 2022.

O meio-campista, no entanto, está em baixa no rubro-negro carioca e vem forçando uma saída para o Colorado. No domingo, no clássico com o Vasco, ele sequer foi relacionado. A negociação, que é complicada por se tratarem de rivais diretos na disputa pelos títulos nacionais, está avançada, e pode ter um desfecho positivo em breve.