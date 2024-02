Com brilho de Lucca, Inter bate o Caxias e, agora, busca vencer fora de casa

Depois da inesperada derrota para o Guarany, em Bagé, no último meio de semana, o Inter mostrou ótimo poder de recuperação e venceu com tranquilidade o Caxias por 2 a 0, neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Este triunfo, assim como os outros dois conquistados pelo clube no torneio, ocorreu no Estádio Beira-Rio.

Agora, os próximos dois desafios colorados, contra Santa Cruz e São José, serão como visitante, condição na qual o Colorado acumula um empate e uma derrota, sem vitórias até então na temporada.

Em campo, o Inter impôs seu ritmo desde o primeiro minuto contra o Caxias, porém encontrou uma forte retranca do clube da Serra nos primeiros 45 minutos. Diante da falta de efetividade do ataque colorado, o técnico Coudet optou por uma mudança no intervalo: Lucca substituiu Hyoran. A entrada do jovem atacante de 20 anos trouxe melhorias imediatas à equipe, sendo ele o protagonista da vitória.

Aos 8 minutos da segunda etapa, Wanderson fez fila pela esquerda, invadiu a área e cruzou. De costas para o gol, o jovem dominou levantando de coxa e emendou uma bicicleta para inaugurar o placar. Mais tarde, aos 15, Lucca aproveitou a sobra de bola após uma dividida de Valencia, passou por Alisson e, na saída do goleiro, deu um toque lateral, demonstrando grande frieza na conclusão.

Após a vitória, o grupo colorado desfrutou de um dia de folga no domingo, com a reapresentação agendada para esta segunda-feira às 9h30min. A partir daí, todas as atenções se voltarão para a 6ª rodada, quando o Inter visitará o Santa Cruz na próxima quarta-feira (7), às 21h30, em Santa Cruz do Sul.

Considerando que nos dois jogos em que Coudet escalou um time reserva para atuar fora de casa, diante de São Luiz e Guarany, o Inter não obteve nenhuma vitória, a tendência é que no próximo jogo o treinador opte por uma equipe mista, combinando alguns reservas em ascensão, como o próprio Lucca, com os titulares menos desgastados.

Porém, o time que começará o jogo no Estádio dos Plátanos só será definido ao longo da semana. Atualmente, o Colorado é vice-líder do Gauchão 2024 com 10 pontos, dois a menos que o rival Grêmio.

Inter (2) Anthoni; Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan, Renê; Aránguiz; Hyoran (Lucca), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Wanderson (Alario); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Caxias (0) Fabian Volpi; Marcelo (Matheus Rocha), Alisson, Denílson e Cézar Henrique; Barba (Joel), Emerson Martins (Geilson), Elyeser; Vitor Feijão (Zé Andrade), Galvan (Tomas Bastos) e Gabriel Silva. Técnico: Gerson Gusmão.

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima.