Inter vence o Caxias no Beira-Rio

Diante de mais de 25 mil torcedores, o Internacional venceu por 2 a 0 o Caxias, na abertura da quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida foi realizada neste sábado (3), no Estádio Beira-Rio.

Após um primeiro tempo apático, o Colorado voltou mais animado no segundo tempo e contou com a participação marcante do atacanteum deles de bicicleta. Com 10 pontos, o Inter assumiu a liderança provisória, deixando o Caxias, com cinco, há quatro jogos sem vencer.O técnico Eduardo Coudet tem tido dificuldades para escalar o ataque, que demonstra muita ineficiência nas conclusões. E ao mesmo tempo em que a diretoria faz investimentos altos no elenco, buscando jogadores no exterior, quem decidiu desta vez foi um jovem formado na base, de 20 anos, nascido em Fortaleza, no Ceará., com o Internacional não tendo a mínima criatividade para tentar a vitória. Com a temperatura mais amena, com o sol menos intenso, o Inter começou o segundo tempo bem diferente e logo criou duas chances de gol.No primeiro minuto, Enner Valencia entrou na área sozinho, mas bateu em cima do goleiro Fabian Volpi. O goleiro fez grande defesa num chute de Wanderson ao dar um tapa na bola, que ainda tocou na trave, aos seis.O gol estava maduro e saiu no minuto seguinte. Após cruzamento de Wanderson, pela esquerda, Lucca dominou de costas e deu uma bicicleta, acertando o ângulo direito de Fabian Volpi. Um golaço. Ele já tinha marcado desta forma ano passado, num Gre-Nal do sub-20 que terminou empatado no tempo normal em 1 a 1.Lucca, com a camisa 45, tinha entrado no intervalo no lugar do meia Hyron. Na comemoração ele deitou no gramado e, em seguida, foi envolvido por abraços de todos os jogadores.O carinho dos companheiros, talvez, o tenha animado, tanto que marcou o segundo gol, aos 15 minutos.Ele ficou com a sobra de bola após uma dividida de Valencia. Passou por Alisson e na saída do goleiro deu um Lee toque lateral, mostrando muita frieza na conclusão. Sem correr riscos e controlando as ações em campo, o Inter garantiu a vitória sem muito esforço.O Internacional tinha disputado dois jogos como mandante, porém, com restrições devido confusões entre jogadores e torcedores no ano passado, num jogo semifinal, por coincidência, contra o próprio Caxias.Pela sexta rodada,em Santa Cruz do Sul. O Caxias fará outro jogo como visitante indo até Bagé para enfrentar o Guarany, quinta-feira, às 19h.