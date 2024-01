Santa Cruz promete surpreender em seu retorno à elite do futebol gaúcho

Entre todas as 12 torcidas envolvidas com o Gauchão 2024, nenhuma está tão empolgada quanto a do Santa Cruz. O Galo, como é carinhosamente chamado, está de volta à elite do futebol gaúcho depois de uma década atuando em divisões inferiores e chega para “fazer bonito” no Campeonato Gaúcho deste ano.

Pelo menos é isso que promete o presidente do clube, Miguel Schuck. À frente do Santa Cruz desde o início de 2022, o mandatário celebra estar presente neste momento de virada de chave e aproveita o aumento orçamentário para melhorar a estrutura do Estádio dos Plátanos, tradicional casa alvinegra.

“Com o acesso, conseguimos acordos melhores com patrocinadores e obtivemos aumento na receita da Federação, especialmente com a cota televisiva. Isso nos permitiu formar uma equipe qualificada e investir em melhorias no estádio, com reformas nas arquibancadas, vestiários, casamatas, gramado e pintura geral”, explica o dirigente.

Mesmo satisfeito com o grande momento que o clube vive, Schuck não deseja parar por aí. “Sabemos que é difícil se manter na elite no primeiro ano após o acesso, mas estamos confiantes e sonhamos, inclusive, com a conquista de uma vaga para a série D em 2025, o que nos permitiria ter calendário o ano todo, além de elevar ainda mais o patamar do Galo jogando uma competição nacional”.

A última vez que o time do Vale do Rio Pardo disputou a primeira divisão foi em 2013, quando foi rebaixado em seu centenário. Após isso, o tradicional clube se afundou em dividas, chegando a jogar até mesmo a Terceirona gaúcha.

Em 2023, o título da Divisão de Acesso, conquistado em cima do Guarany, permitiu que o alvinegro voltasse a figurar entre os 12 principais clubes do Estado e que o pequeno município de Santa Cruz do Sul, com cerca de 130 mil habitantes, se unisse a Porto Alegre e Caxias do Sul como as únicas cidades com mais de um time no Gauchão 2024. O clássico ave-cruz, entre Avenida e Santa Cruz, está marcado para ocorrer no dia 14 de fevereiro, pela 8ª rodada.

Para comandar o Galo em sua volta à elite, o nome escolhido foi o de Paulo Henrique Marques, técnico experiente no cenário gaúcho, com passagens por clubes como Ypiranga, Novo Hamburgo, Caxias e São José. Suas experiências em outras edições do Gauchão o levaram a optar por adaptar seu estilo de jogo ao que o grupo de atletas oferecer.

“Preciso me adaptar ao grupo que tenho. Estamos em análise, ainda treinando para encontrar a melhor forma de jogar e alcançar nossos objetivos. Durante os jogos-treinos estou tendo uma boa base de como está o plantel para a competição e, a partir disso, faço as mudanças necessárias”, destaca o treinador.

A pré-temporada começou no dia 1º de dezembro e, desde lá, o time já saiu vitorioso em dois amistosos, diante do São Luiz e do sub-20 do Grêmio. A formação do grupo de jogadores enfrentou desafios devido ao curto calendário, mas Marques comemora a superação das dificuldades.

“Começamos a trabalhar nisso há mais de dois meses. Traçamos um perfil de atleta e de time que iríamos montar. Enfrentamos dificuldades devido ao curto calendário, já que só temos quatro meses, o que nos colocou em desvantagem em relação a outros clubes com calendários mais extensos. No entanto, conseguimos superar isso e formamos um grupo competitivo”, finaliza Marques.

Para o Gauchão 2024, o Santa Cruz possui nomes como o do goleiro Marcelo Pitol, recordista de participações na competição com 17 edições, o lateral-esquerdo Bruno Collaço, ex-Grêmio, o ponta Netto, recentemente revelado pelo Inter, e o experiente centroavante Hugo Almeida, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Menos conhecido, mas tão importante quanto os nomes citados é o atacante Eduardo Júnior, que permanece no alvinegro após ter sido o artilheiro da Divisão de Acesso em 2023.

Na estreia do Estadual, o Alvinegro receberá o Juventude. Inicialmente, o confronto estava marcado para o Estádio dos Plátanos, no final de semana de 20 de janeiro. Porém, o Galo foi punido com a perda de um mando de campo devido a uma confusão ocorrida ainda na Série A2 deste ano. Com isso, o local da partida ainda é um mistério.