Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No seu principal teste da temporada até o momento, o Grêmio recebe o Juventude nesta quarta-feira (31), às 21h30min, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vindo de duas vitórias importantes depois da derrota na estreia, o Tricolor busca manter a invencibilidade que tem contra o Papo na Arena. Na história do confronto, na "nova" casa gremista, são 13 jogos, nove vitórias e quatro empates. A transmissão fica por conta do Premiere.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi irá a campo com seus principais jogadores. Uma das principais dúvidas é o lateral-esquerdo Reinaldo, que atuou os 90 minutos de todas as partidas da equipe no Estadual. Na mesma situação, está o volante Villasanti, que não deve ser preservado pela importância que tem no meio de campo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; Fabio, Geromel, Kannemann e Reinaldo (Wesley Costa); Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

Juventude - Lucas Wingert; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Erick Farias e Lucas Barbosa. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi.

Serviço Grêmio x Juventude

Horário: 21h30min;

Local: Arena;

Transmissão: Premiere;