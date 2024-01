Grêmio tem indefinição no ataque e coloca André Henrique na briga pela titularidade

Enquanto segue no mercado atrás de um camisa 9 que chegue com o status de titular absoluto, o Grêmio vê André Henrique ganhar espaço depois de duas boas partidas vindo do banco de reservas. Na goleada por 4 a 1 contra o São Luiz, na 2ª rodada, o jovem de 21 anos fez a jogada do quarto gol, dando assistência para Reinaldo. Já no domingo, contra o Brasil de Pelotas, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória tricolor sobre o Xavante, por 1 a 0, fora de casa.

Sem nenhuma contratação para o setor no horizonte, André vem se firmando como opção. Na primeira rodada do Estadual, ele não foi relacionado pois não havia chegado a um consenso com o clube sobre seu salário. No começo do ano, o Tricolor desembolsou R$ 6,4 milhões por 40% dos direitos econômicos do atleta, junto ao Hercílio Luz.

Com João Pedro Galvão sem crédito com o torcedor, o atacante segue na disputa por uma vaga entre os titulares no duelo desta quarta-feira (31), contra o Juventude, na Arena, pela 4ª rodada do Gauchão.

Com as buscas pelo novo camisa 9 em curso, os gaúchos sondaram um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. Tiquinho Suárez, artilheiro do Botafogo em 2023, entrou na pauta gremista. No entanto, o alvinegro carioca, comandado pelo empresário norte-americano John Textor, informou que não pretende negociar o jogador de 33 anos. Uma nova investida não está descartada.

Em paralelo às negociações, o clube vem fazendo questão de desmentir o interesse por nomes mais badalados no mercado. Recentemente, Edinson Cavani e Gabriel Barbosa foram ligados ao Grêmio. O primeiro teve sua vinda rechaçada pelo técnico Renato Portaluppi, em entrevista coletiva após a partida de domingo. Já o segundo, que está em baixa no Flamengo, teve sua situação esclarecida pelo presidente Alberto Guerra.

Ainda fora das quatro linhas, a direção tem um entrave na renovação do contrato de um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante Gustavo Nunes, que tem vínculo até outubro de 2025, está com as negociações travadas. De acordo com o empresário do jogador, João Lima, o motivo é a crença de que ele deve estar integrado com o grupo principal, algo que não está garantido para este momento. Mesmo com o impasse, Lima garante que as negociações estão avançadas na questão salarial, já que é desejo do jovem permanecer na equipe.