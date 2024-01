Contra o Juventude, Grêmio faz seu 'primeiro teste' da temporada

Ainda buscando o melhor ritmo de jogo para o início das principais competições, o Grêmio tem seu maior desafio da temporada, até então, nesta quarta-feira (31), às 21h30min, contra o Juventude. O confronto a ser disputado na Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, será o primeiro contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro.

Depois de uma derrota na estreia, contra o Caxias, e duas vitórias na sequência, frente a São Luiz e Brasil de Pelotas, o Tricolor ocupa a 3ª posição na tabela, atrás do próprio Papo e do Inter, respectivamente. O retrospecto do duelo, em sua nova casa, anima o torcedor gremista. Na Arena, são 13 partidas desde 2013, com nove vitórias para os mandantes e outros quatro empates.

Rodando o elenco nas primeiras rodadas, o técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo os principais jogadores à sua disposição. Com dois treinos no CT Luiz Carvalho, na segunda e nesta terça-feira, o comandante tem algumas dúvidas para definir o time, principalmente no ataque.

No comando da linha de frente, João Pedro Galvão e André Henrique brigam pelo posto de centroavante titular. Na ponta-direita, Nathan Fernandes e Galdino disputam uma vaga. Já na defesa, a única dúvida é se Geromel terá condições de começar jogando. Portaluppi já deixou claro que o zagueiro será utilizado apenas nos jogos em casa, como foi contra o Zequinha, na 2ª rodada. Caso fique no banco de reservas, Gustavo Martins assume seu lugar.

Com a preparação encerrada, o técnico gremista deve escalar Marchesín; Fabio, Geromel (Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo (Wesley Costa); Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino (Nathan Fernandes), Soteldo e João Pedro Galvão (André Henrique).

De todas as peças no elenco, apenas Reinaldo e Villasanti atuaram os 90 minutos de todas as partidas disputadas até aqui. Por conta de um desgaste, o lateral-esquerdo é dúvida e pode ser poupado. O jovem Wesley Costa desponta como favorito para começar em seu lugar. Cuiabano, que seria o substituto natural, ainda se recupera de uma lesão muscular.

Já o volante paraguaio é insubstituível no meio-campo tricolor. Um dos nomes mais regulares em 2023, ele se mantém em alto nível no começo do Estadual e é visto como o principal homem de marcação do setor. Na estreia, foi agraciado com a faixa de capitão, na ausência da dupla Geromel e Kannemann.