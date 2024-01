Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando manter o ritmo das vitórias depois da goleada aplicada no São José, o Grêmio visita o Brasil de Pelotas neste domingo (28), às 16h, no estádio Bento Freitas, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Para este confronto, o técnico Renato Portaluppi deve promover mudanças pontuais em relação ao time que bateu o Zequinha por 4 a 1. A transmissão fica por conta do Premiere.

LEIA MAIS: Grêmio encara o Brasil de Pelotas com menos pressão após goleada

Contra o Xavante, a ausência garantida fica por conta de Geromel, que deve ser poupado dos confrontos fora de casa no Estadual, conforme informou o comandante gremista. De resto, as alterações na equipe devem ser por questões técnicas, priorizando o costumeiro rodízio que a dupla Grenal costuma fazer nas primeiras rodadas do Estadual.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil-PEL - Gabriel Oliveira; Danilo, Zé Pedro, Rafael Dumas e Matheus Oliveira; Anderson Recife, Jeferson, Bardales e Tinga; Gabriel Biteco e Robinho. Técnico: Fabiano Daitx.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, João Pedro Galvão e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Fabricio Lima Baseggio.

Serviço Brasil-PEL x Grêmio

Horário: 16h;

Local: Estádio Bento Freitas;

Transmissão: Premiere.