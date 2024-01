Grêmio encara o Brasil de Pelotas com menos pressão após goleada

Depois de dar o seu cartão de visitas ao torcedor, com uma atuação imponente na goleada sobre o São José por 4 a 1, na Arena, o Grêmio afastou o princípio de crise criado pela falta de reforços anunciados até o momento. Mesmo que os gremistas sigam na espera de um camisa 9 que chegue para assumir a titularidade, o Tricolor tem, agora, mais tranquilidade para se preparar para o confronto com o Brasil de Pelotas, neste domingo (28), às 16h, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Bento Freitas.

De volta aos treinos nesta quinta-feira, os comandados de Renato Portaluppi encerram neste sábado a preparação para encarar o Xavante, no CT Luiz Carvalho. Serão três sessões de treinamento para definir as mudanças no time titular. Na defesa, a mais garantida é a saída de Geromel do miolo da zaga. O capitão foi uma grata surpresa no confronto com o Zequinha, e atuou por 90 minutos na vitória de quarta.

No entanto, Portaluppi, em entrevista coletiva concedida após o apito final, deixou claro o cuidado da comissão técnica com o defensor de 38 anos. “O Geromel é um jogador que a gente tem que tomar bastante cuidado. Durante a partida, fiquei conversando com ele bastante. É um atleta que dificilmente vai jogar fora da Arena", disse o treinador.

Com isso, a tendência é de que Gustavo Martins, autor do primeiro gol da equipe em 2024, na estreia do Estadual contra o Caxias, volte ao time titular e atue ao lado de Kannemann. Dessa forma, a provável escalação pode ter com Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, João Pedro Galvão e Soteldo.

A tendência é de que o comandante tricolor mantenha a base titular. No entanto, caso opte por dar mais rodagem ao grupo, os nomes de Dodi, Nathan Fernandes e André Henrique despontam como opções. Enquanto o primeiro, contratado junto ao Santos nesta temporada, ainda não iniciou nenhuma partida por conta da concorrência dos volantes, os outros dois são jovens promessas que tentam conquistar seu espaço em posições carentes.

A dupla Galdino e João Pedro Galvão vem ganhando sequência, e mesmo marcando seu primeiro gol pelo clube na quarta, o centroavante que veste a 11 não caiu nas graças do torcedor, assim como o ponteiro.