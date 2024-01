De volta à Arena, Grêmio joga bem e vence o São José por 4 a 1

No reencontro com o seu torcedor, o Grêmio deu show e venceu o São José pelo placar de 4 a 1, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena. Depois de uma estreia aquém do esperado, o Tricolor teve uma grande atuação, sob o comando de Yeferson Soteldo, que fez gol, deu assistência e participou do jogo o tempo inteiro. Com o triunfo, o time soma seus primeiros três pontos no Estadual.

Logo aos cinco minutos, em bola levantada na área, Alessandro Vinicius subiu mais que Kannemann e testou no canto, obrigando o estreante Marchesín a fazer uma bela defesa e mandar para escanteio.

Como resposta, aos 11, os mandantes abriram o placar. Soteldo levou a melhor no mano a mano pela esquerda e cruzou para João Pedro Galvão desencantar com a camisa gremista. O atacante se antecipou ao marcador e testou, próximo à pequena área, para o fundo da rede.

Melhor em campo, o Tricolor voltou a ameaçar com Galvão, aos 24, que aproveitou uma sobra na meia-lua e bateu de primeira buscando o canto. O goleiro Fábio, no entanto, estava atento para fazer a defesa. Em seguida, Soteldo cortou para o meio e arriscou de longe, contando com um desvio para ameaçar Fábio, que fez outra bela defesa.

No lance seguinte, o venezuelano não perdoou. Próximo a marca do pênalti, ele bateu rasteiro, rente à trave, sem chances para o arqueiro adversário. Com uma blitz instaurada, o time de Renato Portaluppi quase fez o terceiro aos 41 minutos. Villasanti se movimentou do meio para a direita e foi ao fundo para cruzar para Cristaldo, que pegou de bate pronto na bola e parou em Fábio, que fez sua terceira grande defesa no confronto.

Na segunda etapa, os mandantes mantiveram o domínio e definiram a partida aos dez minutos. Soteldo cruzou com veneno e Samuel rebateu para os pés de Cristaldo, que ainda fez uma finta antes de finalizar, contando com um desvio, para marcar o terceiro tento gremista.

O camisa 7 estava inspirado, e quase fez o segundo aos 20, partindo para o um contra um dentro da grande área e cortando para a esquerda, batendo na rede pelo lado de fora. Para fechar o caixão com o quarto gol, André Henrique fez bela jogada pela esquerda e deixou Reinaldo pifado, o lateral-esquerdo, então, bateu cruzado e rasteiro no cantinho, sem chances para o goleiro.

Logo em seguida, a fim de garantir uma ponta de dignidade na partida, o Zequinha conseguiu um pênalti em falha de Marchesín, que deu rebote em um chute de longe e cometeu o pênalti ao ser driblado na sequência. Para a cobrança, o goleiro Fábio deixou sua meta e atravessou o campo para ficar frente a frente com o argentino. Preciso, ele converteu a cobrança e descontou o placar.

Grêmio (4) Marchesín, Fábio (Fábio), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Jhonata Robert); Galdino (Nathan Fernandes), Soteldo (Dodi) e João Pedro Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

São José (1) Fábio; Fredson, Itambé e Tiago Pedra (Jadson); Dudu (Marcos Calazans), Carrilho (Samuel), Nonato e Marcílio; Alessandro Vinicius, Kayan (Tcharlles) e Roberson (Renê). Técnico: China Balbino.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro.