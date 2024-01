Em crise financeira, Brasil-Pel chega como franco-atirador

Ainda se recuperando de uma grave crise institucional e detendo uma das menores folhas salariais do Gauchão, o Brasil de Pelotas entra no torneio como um verdadeiro azarão. Em meio a sérios problemas financeiros, o Xavante aposta na formação de um grupo jovem e pouco conhecido, liderado pelo experiente Fabiano Daitx, que já disputou a elite gaúcha em outras cinco oportunidades.

Após um 2023 em que ficou na 7ª colocação do Estadual e caiu na segunda fase da Série D, o Xavante passou por uma reformulação direcional. Em meio à destituição do então presidente Evânio Tavares, em junho, devido a suspeitas de irregularidades financeiras, Gonzalo Russomano assumiu o clube em outubro, enfrentando desafios na formação do elenco para 2024 devido à falta de recursos.

"Nosso investimento é bem restrito. Trabalhamos a gestão do futebol junto com a financeira, sem fazer nenhuma loucura. Nossa forma de se esquivar na hora das negociações, foi mostrar para os atletas a importância do Brasil no cenário estadual e nacional, e como um clube desse tamanho pode impulsionar a carreira de um jogador", conta o mandatário.

Ao mesmo tempo em que reconhece o Xavante como uma das equipes que menos investiu para o torneio que começa no próximo dia 20, Russomano garante que o grupo está pronto para surpreender e nega temer o descenso. "Tirando Grêmio e Inter, todos os outros clubes estão sujeitos a queda de divisão, mas nossa postura é de lutar pelo topo. Não abordamos os jogadores com a mentalidade de 'evitar o rebaixamento', pelo contrário, estamos focados em competir no mais alto nível. Buscamos assegurar a vaga na Série D e almejamos a classificação para a Copa do Brasil como objetivos primordiais nesta temporada", finaliza.

Para 2024, o Xavante terá apenas dois remanescente do último ano: o zagueiro Rafael Dumas, de 28 anos, e o volante Herisson, da base, de 21. Mais de 20 outros atletas farão suas estreias na rodada inaugural do Gauchão, diante do Novo Hamburgo, no Bento Freitas. No entanto, não foi contratado nenhum jogador renomado.

De acordo com o vice-presidente de futebol, Emerson Novelini, o clube deixou de renovar com atletas que tinha interesse devido a perda de tempo com o imbróglio eleitoral, o que permitiu que outros concorrentes se adiantassem. Ao mesmo tempo, ele afirma confiar no planejamento e no trabalho que vem sendo realizado por Fabiano Daitx durante a pré-temporada.

"No final do ano passado, buscamos entender a filosofia de treinamento do Daitx para, montarmos um grupo de acordo com o perfil que mais lhe agradava. É um elenco jovem, mas muito qualificado e estamos vendo isso durante os jogos-treino, que são um dos pilares da nossa preparação", salienta o dirigente.

Até o momento, o Rubro-Negro disputou cinco amistosos e mantiveram-se invictos. Uma das grandes vantagens que o Brasil tem em relação aos outros times que disputam o Gauchão é o tempo de preparo. Sem realizar nenhuma partida oficial desde agosto de 2023, o clube começou a pré-temporada no dia 20 de novembro.

Outro fator que sempre pesa a favor dos Xavante é a força das arquibancadas. Casa de uma das maiores torcidas do interior gaúcho, o Bento Freitas pode ser um alento em meio à crise interna vivida pelo clube. Pelo menos, é assim que pensa Novelini. "O torcedor xavante se mobiliza naturalmente, acompanha treinos, marca presença em jogos e está sempre presente para apoiar e fiscalizar o clube. Temos também os sócios, que hoje são nossos maiores patrocinadores e fundamentais para que o clube se mantenha vivo", completa.