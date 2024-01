Inter enfrenta o São Luiz na busca pela segunda vitória no Gauchão

Buscando engatar uma sequência de vitórias, mesmo priorizando a rodagem do elenco para dar mais ritmo de jogo ao grupo, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda em ritmo de pré-temporada, o Colorado já vem lidando com desfalques que atrapalham o planejamento, principalmente por lesões.

Sem Rochet e Ivan, o clube terá de repensar, a curto prazo, a decisão de liberar Keiller para negociar com outras equipes, já que Anthoni é o único saudável na posição. Sem espaço depois de um 2023 no banco de reservas, o arqueiro já recusou propostas do Juventude e América-MG. Ele deve compor o banco de reservas no duelo desta quarta.

Com jogos, em média, a cada três dias, o técnico Eduardo Coudet reconhece que deve alterar a escalação a cada compromisso, ao menos nas primeiras partidas, enquanto o elenco não está na condição física ideal. Com isso, ele deve começar o duelo com a equipe de Ijuí com Anthoni; Hugo Mallo, Igor Gomes, João Dalla Corte e De Pena; Rômulo, Gabriel, Hyoran e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

A ideia é utilizar um time completamente diferente do que atuou contra o Avenida na estreia. A preparação foi encerrada nesta terça-feira pela manhã, no CT Parque Gigante, antes da viagem para Ijuí, de ônibus, no início da tarde.

O confronto ainda marca o fim da suspensão de Mercado e Alan Patrick, que vem treinando normalmente e ficaram impossibilitados de atuar nas duas primeiras rodadas do Estadual. No entanto, além dos goleiros, Matheus Dias também está lesionado e segue fora de ação, sem previsão de retorno. Maurício segue na disputa do Pré-Olímpico pela seleção brasileira.

Fora das quatro linhas, o cenário é animador. O Inter avançou nas tratativas com o Flamengo para contar com Thiago Maia. O volante de 26 anos é um pedido de Chacho, que conta com ele para ser o substituto de Johnny na primeira função do meio de campo.

Depois de um recuo da direção, por conta da alta pedida dos cariocas, na casa dos 5 milhões de euros (R$27 milhões), as partes voltaram a negociar e estão próximas de um acordo, no valor de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões). Existe otimismo por parte da direção, que espera contar com o atleta em Porto Alegre ainda nesta semana. Ele está treinando no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, pois foi liberado da viagem de pré-temporada do clube para os Estados Unidos.