Coudet indica que vai usar time misto para enfrentar o São Luiz

Depois da vitória sobre o Avenida na estreia no Campeonato Gaúcho, o Inter se reapresentou nesta segunda-feira (22), no CT Parque Gigante, para dar sequência à maratona do Estadual. No período de um mês, serão realizadas nove rodadas da fase de grupos, com dois jogos por semana. A excessiva carga de partidas, somada ao ritmo de pré-temporada da equipe, que voltou a treinar no dia 8 de janeiro, obriga o técnico Eduardo Coudet a rodar o elenco, administrando a condição física dos jogadores.

Depois de ir a campo com os titulares no Beira-Rio, a expectativa é de que o comandante argentino dê mais rodagem aos reservas contra o São Luiz, nesta quarta-feira, às 19h. Depois do confronto com o Periquito, ele frisou que os nomes que iniciaram no banco devem ter mais carga de treinos nos dois dias de preparação.

“Temos que ir dando participação a todo o grupo e ir manejando a carga de trabalho. Devem ser cinco ou seis rodadas, para o time começar a se sentir bem. Quem não jogou hoje, vai ter mais carga de trabalho para quarta”, disse Chacho.

O único atleta confirmado é o goleiro Anthoni, já que Rochet e Ivan estão lesionados. O segundo, por sua vez, teve uma ruptura parcial dos ligamentos do joelho esquerdo, no domingo, e deve ficar de fora da primeira metade da temporada. Nesta segunda-feira, ele foi submetido a cirurgia no local. Keiller, que foi liberado da estreia para negociar sua saída, deve compor o banco. Até o momento, o arqueiro não tem acerto com nenhum clube para deixar o Alvirrubro.

Aqueles que entraram com o duelo em andamento são os favoritos para pintar como novidade entre os titulares. Igor Gomes, Rômulo, Luiz Adriano e Pedro Henrique podem ganhar mais minutos. Além deles, Hugo Mallo e De Pena também brigam por uma vaga na lateral-direita e no meio de campo.

Por outro lado, Mercado e Alan Patrick ainda cumprem suspensão, e voltam apenas na terceira rodada, contra o Ypiranga, no Beira-Rio. Um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) para tratar da punição dos dois jogadores está marcado para esta quinta-feira (25), mas a pena, que foi reduzida de seis para dois jogos, deve ser mantida.