Roma demite o técnico José Mourinho, que era cotado para a seleção brasileira

A Roma anunciou nesta terça-feira (16) a demissão de José Mourinho do cargo de treinador do clube. De Rossi vai assumir o cargo até é 30 de junho de 2024. Ele deixa a equipe italiana após 138 jogos. O time estava na nona colocação do Campeonato Italiano e longe da briga por vaga na Liga dos Campeões.

"Agradecemos a José pela paixão e pelo compromisso que demonstrou desde sua chegada. Sempre teremos grandes recordações de sua gestão, mas acreditamos que, para o bem do clube, é preciso fazer uma mudança imediata", diz o comunicado dos italianos.

Além do técnico português, toda sua comissão técnica também vai deixar o clube. Eles estavam na Roma desde 2021. A equipe vinha de três jogos sem vencer. No último final de semana, perderam para o Milan por 3 a 1.

LEIA MAIS: Leila Pereira confirma que Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até 2025

Mourinho deixa a Roma com um vice-campeonato da Liga Europa e um título da Conference League.

O "Special One", como é apelidado, que já passou por Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United, entre outros, foi um dos especulados nas últimas semanas para assumir a seleção brasileira, antes de a CBF anunciar Dorival Júnior para o cargo.

Seu nome passou a circular como candidato para assumir a amarelinha depois do italiano Carlo Ancelotti, ficha um do presidente Ednaldo Rodrigues, renovar seu contrato com o Real Madrid. Agora desempregado, Mourinho deve seguir na Europa e avaliar as propostas dos clubes do continente.