Leila Pereira confirma que Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até 2025

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou nesta terça-feira (16) a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. O acordo do vitorioso treinador com o atual bicampeão brasileiro iria até dezembro deste ano, mas foi estendido até dezembro de 2025.

Leila anunciou a negociação com o técnico português como uma grande contratação do Palmeiras. De acordo com a dirigente, Abel Ferreira acredita muito na continuidade do projeto do clube. Atualmente, ele é o técnico mais longevo em um clube brasileiro, se encaminhando para a quinta temporada à frente do Palestra.

As negociações com o técnico começaram em 2023, quando ele deu algumas declarações reclamando de cansaço, o que gerou muita especulação sobre uma possível saída. "No ano passado, todos nós estávamos cansados. Foi um Brasileiro histórico e lindo. Foi muito importante para mim", afirmou a presidente, lembrando que foi bastante criticada por torcedores pelas contratações de reforços, ou falta delas, do ano passado.

Leila ressaltou que o salário não foi uma questão para a estender o contrato. "O Abel não está no Palmeiras por aumento salarial. Ele é bem remunerado, mas ele está conosco não por questões salariais. O que atrai é o nosso projeto. Nossa estrutura e as pessoas que aqui trabalham.