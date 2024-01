Messi é eleito melhor jogador do mundo pela oitava vez no Fifa The Best

Em uma controversa premiação, Lionel Messi foi eleito pela oitava vez o melhor jogador do mundo no Fifa The Best. A votação foi feita por jogadores, treinadores e jornalistas, levando em conta o recorte do dia 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. A controvérsia se dá pelo fato de que o argentino, neste período, pouco fez dentro das quatro linhas.

Pelo PSG, seu ex-clube, o jogador de 36 anos venceu o Campeonato Francês, antes de rumar para o Inter Miami, dos Estados Unidos, pelo qual foi campeão da Leagues Cup. No The Best, ele bateu o favorito Erling Haaland, que venceu tudo com a camisa do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, eleito o melhor treinador da temporada pela primeira vez na carreira. O atacante norueguês foi o artilheiro do clube na temporada passada e faturou os títulos do Campeonato Inglês, FA Cup e Liga dos Campeões.

O prêmio foi anunciado pelo ex-jogador francês Thierry Henry, que viu os aplausos tímidos da plateia presente na cerimonia evidenciarem a surpresa de todos quanto a decisão. Além de Messi e Haaland, Mbappé também estava na briga pelo posto. Nenhum dos três jogadores esteve presente no evento, realizado em Londres, na Inglaterra.

O Brasil também marcou presença e não passou em branco na premiação da Fifa. O volante Guilherme Madruga, agora jogador do Cuiabá, foi eleito vencedor do Prêmio Puskas, entregue ao autor do gol mais bonito, pelo tento de bicicleta que marcou pelo Botafogo-SP em partida contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de junho do ano passado.

Ederson, por sua vez, foi premiado como melhor goleiro do mundo. Já Vinícius Junior foi o único brasileiro na escalação ideal da entidade, que contou com Courtois; Walker, Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi e Vinícius.

No futebol feminino, Aitana Bonmatí ficou com o troféu de melhor jogadora. A decisão não surpreende, já que ela já havia sido eleita a melhor do mundo na Bola de Ouro, premiação de prestigio realizada pela France Football. O prêmio de melhor treinadora ficou com Sarina Wiegman, holandesa que comanda a seleção da Inglaterra. Já a melhor goleira foi Mary Earps, que defende as cores do Manchester United e da seleção inglesa.