Suárez deve estreiar pelo Inter Miami nesta sexta-feira

Depois da marcante passagem pelo Grêmio em 2023, Luis Suárez iniciará sua nova caminhada no futebol ao lado de seu melhor amigo no esporte. O uruguaio se juntou com Lionel Messi no Inter Miami para relembrar os tempos áureos de Barcelona em sua reta final de carreira. Jordi Alba e Sergio Busquets também marcam presença na equipe norte-americana. O quarteto venceu a tríplice coroa pelo clube blaugrana em 2015.