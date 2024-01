Ivan elogia concorrência em apresentação e avisa: 'Estarei sempre preparado'

O goleiro Ivan foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (11) como novo goleiro do Inter, e adotou o discurso politicamente correto ao falar sobre a briga pela vaga, ao optar por elogiar o titular Sergio Rochet, da seleção uruguaia. Mesmo assim, ele garante que "estará sempre preparado" caso Eduardo Coudet opte por usá-lo.

A tendência é de que o novo jogador seja o reserva imediato de Rochet, que se firmou como titular da posição desde que chegou ao clube na segunda metade da temporada passada. Com a disputa da Copa América entre junho e julho deste ano, ele irá substituir o uruguaio, que estará à serviço de sua seleção.

"Vim para somar, pois temos grandes goleiros aqui e quem ganha com isso é o Inter. Mas estarei sempre preparado", afirmou Ivan sobre a disputa pela posição. "Espero aproveitar ao máximo essa oportunidade que o Inter me deu. Aqui é o meu futuro e só tenho gratidão ao clube."

Depois de quase se transferir para o América-MG após passagem sem oportunidades no Vasco em 2023, Ivan aceitou a vontade do Corinthians, seu ex-clube, em negociá-lo com os gaúchos e garante que já está se ambientando na nova casa.

"Todos me receberam muito bem. Espero que rapidamente eu esteja totalmente adaptado com todo grupo e espero ajudar todo mundo", falou o arqueiro sobre os primeiros contatos com o elenco.

"Estou me preparando muito, cada treino eu me entrego ao máximo. O torcedor pode esperar muita determinação e quando a oportunidade aparecer, eu estarei pronto", garantiu.