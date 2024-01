Com apenas dois reforços, Grêmio se reapresenta para a pré-temporada 2024

O início da tarde desta terça-feira (9) marcou a reapresentação oficial do Tricolor em 2024. Com mais desafios do que na última temporada, o presidente Alberto Guerra discursou junto ao técnico Renato Portaluppi e o vice de futebol, Antônio Brum, em tom de confiança, celebrando a manutenção da base do time vice-campeão brasileiro em 2023 e destacando que a palavra-chave desse momento é “continuidade”.

O bom desempenho gremista no último ano o levou de volta à Libertadores depois de três anos. O principal torneio da América do Sul fez subir a régua tricolor, mas, para Guerra, é possível competir mesmo com menos recursos que os concorrentes.

“O dinheiro não é tudo. Temos a Libertadores, possibilidade de ser heptacampeão gaúcho, Copa do Brasil, e acredito muito em cada um que está aqui. Diferente do ano passado, a palavra-chave hoje é Continuidade. Sabemos que o grupo precisa de reforços, mas essa base é forte”, afirmou o mandatário se dirigindo ao grupo de jogadores que esteve presente no auditório do Conselho Deliberativo da Arena para a solenidade.

Também projetando um bom ano, Portaluppi aproveitou o momento para agradecer o apoio dos gremistas em 2023. O ídolo promete que o Tricolor se manterá forte e corresponderá o apoio das arquibancadas. “Agradeço aos nossos torcedores, pois como mostramos, tivemos 1 milhão de gremistas na Arena em 2023, um feito que não é comum a qualquer clube. Isso mostra que o trabalho tem sido bem feito e está gerando resultado, mas faz nossa responsabilidade aumentar. Com o nosso grupo atual e a chegada de novos jogadores, estamos nos fortalecendo para dar sequência no trabalho em 2024”, projeta.

Na segunda-feira (8), os atletas realizaram testes físicos, com a utilização de equipamentos do Hospital Moinhos de Vento, resultado de uma parceria firmada na última semana. Nesta terça, eles tiveram as primeiras atividades físicas no gramado do ano, em dois turnos.

Na reapresentação, o Grêmio contou com a presença de seus dois reforços da temporada até agora, Dodi e Soteldo. Por outro lado, não compareceram Bruno Uvini, que foi liberado por conta do falecimento da mãe, Ronald, que está com a seleção pré-olímpica, e Carballo, que ainda se recupera de lesão.

O Tricolor terá como principais baixas do ano em relação à 2023 os atacantes Luis Suárez e Ferreira. O primeiro foi para o Inter Miami, dos Estados Unidos, enquanto o segundo foi anunciado nesta terça como novo reforço do São Paulo. Enquanto isso, Brum confirmou que o clube está muito próximo de anunciar um goleiro, que deve ser Marchesín e está no mercado em busca de um centroavante.

Elenco tricolor para o início da temporada:



Goleiros - Caíque, Felipe Scheibig, Gabriel Grando, Thiago Beltrame;

Laterais - Cuiabano, Fábio, João Pedro, Reinaldo;

Zagueiros - Bruno Uvini, Geromel, Gustavo Martins, Kannemann, Natã, Rodrigo Ely;

Meio-campistas - Carballo, Dodi, Franco Cristaldo, Mila, Nathan, Pepê, Ronald e Villasanti;

Atacantes - André, Galdino, Jhonata Robert, João Pedro Galvão, Lucas Besozzi, Nathan Fernandes, Soteldo.