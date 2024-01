Inter renova com Alan Patrick até o final de 2026

Horas após o anúncio de Robert Renan como primeiro reforço para 2024, o Inter deu mais um passo visando a construção de um grupo forte na próxima temporada. Na manhã desta quinta-feira (4), o clube gaúcho noticiou a renovação do meia Alan Patrick até o final de 2026.

Camisa 10 no Beira-Rio, Alan Patrick fez uma temporada de recordes com a camisa colorada em 2023. Ao todo, foram 62 partidas disputadas, com 16 gols marcados e 10 assistências. Segundo o Alvirrubro, “a magia continuará na Padre Cacique” nas próximas temporadas.

O Inter até não corria o risco de perder seu melhor jogador de forma imediata, já que Alan Patrick tinha contrate até o meio de 2025, porém entendeu que era importante valorizá-lo também financeiramente pelas boas performances da última temporada.

Em 2023, Alan foi o principal artilheiro do Colorado, o terceiro principal garçom e o jogador que mais fez partidas pelo time, atuando em 62 dos 67 jogos que o clube teve no ano. Em dezembro, esteve presente no Time ideal da América, escolhido pelo jornal El País.

Aos 32 anos, o atleta mudou de posição na metade da temporada com a chegada do técnico Eduardo Coudet, saindo do meio-campo e atuando de forma mais avançada, como atacante ao lado de Valencia. Ao todo, contabilizando suas duas passagens com a camisa colorada, Alan Patrick tem 144 jogos e 28 gols feitos.

Em paralelo, o clube trabalha na chegada de novos nomes para fazer companhia ao camisa 10 em 2024. O zagueiro Robert Renan já foi anunciado na noite desta quarta, por empréstimo até o final da temporada e, a qualquer momento, nomes como Lucas Alario, Fernando e Borré devem fazer companhia ao defensor. Na tarde desta quinta, também foi especulado um possível interesse do clube gaúcho no volante Fred, do Fenerbahce, mas, nesse caso, as tratativas ainda estão em estágio inicial.