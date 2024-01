Inter anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan

A montagem do elenco do Inter para a temporada 2024 iniciou pela defesa. No começo da noite desta quarta-feira (3), o clube anunciou o empréstimo do zagueiro Robert Renan, junto aos russos do Zenit. O atleta assinou vínculo de uma temporada com o Colorado.

O jovem defensor foi formado pelo Corinthians, estreou no time principal aos 18 anos e foi negociado com o Zenit no começo de 2023. Esteve, na temporada passada, no futebol russo, sendo campeão nacional. Ele também conquistou a Supercopa da Rússia, e foi o autor do último gol na disputa de pênaltis, garantindo a taça para a sua equipe.

LEIA TAMBÉM: Inter está próximo do atacante argentino Lucas Alario



Pela seleção brasileira, representou a equipe sub-18 e foi o capitão da seleção sub-20 na conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, no começo de 2023. Em março de 2023, foi convocado por Ramon Menezes para a seleção principal, em amistoso contra Marrocos.



Ficha técnica: Pela, representou a equipe sub-18 e foi o capitão da seleção sub-20 na conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, no começo de 2023. Em março de 2023, foi convocado por Ramon Menezes para a seleção principal, em amistoso contra Marrocos.

Nome: Robert Renan Alves Barbosa

Data de nascimento: 11/10/2003 (20 anos)

Local de nascimento: Brasília-DF

Altura: 1,86m



Carreira:

2019 | Corinthians

2023 | Zenit (Rússia)

2024 | Internacional



Conquistas:

2023 | Sul-Americano Sub-20 (Seleção Brasileira)

2023 | Campeonato Russo

2023 | Supercopa da Rússia