Inter está próximo do atacante argentino Lucas Alario

A espera da torcida colorada por reforços para a temporada de 2024 está prestes a chegar ao fim. O Inter, que ainda não anunciou nenhum jogador desde o início da janela de transferências, está perto de fechar contrato com cinco atletas, sendo quatro deles em atividade no futebol europeu.

Na busca por um substituto para Rochet, que deve se ausentar em vários jogos devido às convocações para a seleção uruguaia, o nome que ganha força no Beira-Rio é o de Ivan. O jogador, que esteve emprestado do Corinthians ao Vasco em 2023, tem 26 anos e acumula passagens pela seleção de base.

Nas últimas temporadas, porém, não tem obtido sequência de jogos, situação parecida com a do goleiro John quando veio do Santos para ao Inter, no início do ano passado. Para sua contratação, a direção colorada está oferecendo 20% dos direitos econômicos de Carlos Miguel, revelado no Beira-Rio, e mais uma quantia em dinheiro.

Na zaga, o Inter está próximo de anunciar Robert Renan, zagueiro de 20 anos que atua pelo Zenit. O contrato seria de empréstimo por uma temporada, com a possibilidade de saída antecipada caso o clube russo venda o jogador. Com inúmeras convocações para a seleção olímpica e uma para a principal, Robert Renan é considerado um zagueiro construtor e se encaixaria no modelo de Coudet, embora a permanência até o final do ano seja incerta devido ao interesse de grandes clubes europeus. O grande entreve desta negociação é justamente a clausula de vitrine que o clube gaúcho receberá caso isso se concretize.

Para suprir a saída de Johnny, vendido para o Bétis, o Inter está trazendo Fernando, volante de 36 anos do Sevilla, por duas temporadas. Com uma carreira de destaque na Europa, o experiente jogador, ídolo e multicampeão por Porto e Sevilla, e com passagens vitoriosas por Manchester City e Galatasaray, possui características mais defensivas, podendo auxiliar bastante um setor que tende a ser exposto ao longo do ano.

Fechando a lista, Borré e Alario, ambos do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, estão próximos de serem anunciados como os principais reforços para o ataque colorado em 2024. Com passagens marcantes na América do Sul pelo River Plate e histórico de convocações para suas seleções, a dupla pode formar um trio de ataque dos sonhos com Enner Valencia. Caso as negociações se concretizem, é esperado que um dos três fique no banco, o que deve fortalecer ainda mais o grupo colorado.