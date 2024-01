Em meio a saídas, Gurias Coloradas lutam para segurar Belén Aquino

Após o final de uma temporada histórica, com duas taças no armário, as Gurias Coloradas começam enfrentam um velho problema: o desmanche do elenco. Após conquistar o Campeonato Gaúcho e a Ladies Cup e chegar até a semifinal da Copa Libertadores, o elenco alvirrubro valorizou e, com a valorização, começou a receber sondagens de outras equipes. O nome de maior destaque (e indefinição) é o de Belén Aquino.

A uruguaia de 21 anos veio no início do ano e logo de cara já assumiu um papel de protagonismo no Beira-Rio em 2023. Em 30 partidas disputadas com a camisa colorada, a atacante marcou 11 gols e deu 11 assistências. Além disso, terminou na sexta colocação na premiação de Rainha da América.

Suas atuações destacadas fizeram com que Belén chamasse a atenção de times com maior poderio financeiro dentro do próprio futebol brasileiro. Considerada uma das maiores promessas do futebol sul-americano, ela está nos planos de Flamengo e Corinthians, clubes que possuem treinadores que a comandaram no Beira-Rio durante o último ano.

A tendência é que o destino da atleta seja resolvido ainda nos primeiros dias de 2024, já que as Gurias Coloradas devem se reapresentar com o elenco fechado no próximo dia 18. O Inter ofereceu um contrato de três anos com valorização salarial e agora aguarda a decisão da atleta, que está livre desde o dia 31 de dezembro.

Até agora, o time feminino do Inter já perdeu Gabi Barbieri e Djeni para o Flamengo, Mileninha para o Fluminense, além de Carla Nunes, Fany Gauto e Sandoval, que ficaram livres no mercado. Por outro lado, o clube gaúcho trouxe a meia Bia, a atacante Yenni Acuña e a lateral Katrine, além de estender o contrato de várias outras atletas.

Em meio a essas renovações, a de maior destaque é a da atacante Priscila, de 19 anos. Artilheira da equipe em 2023 com 19 gols marcados e da Libertadores da América, com 8, ela ainda foi eleita a Rainha da América de 2023 pelo Jornal El País. Em meio a um ano destacado, a centroavante vêm sendo, inclusive, convocada para a seleção brasileira.