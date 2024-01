Grêmio se aproxima da contratação do atacante Funes Mori

O Grêmio está próximo de anunciar o substituto, pelo menos no papel, de Luis Suárez. Rogelio Funes Mori, centroavante do Monterrey, do México, é o grande sonho da diretoria tricolor para esta posição e, agora, parece retribuir esse desejo

Com o aumento da proposta salarial ofertada pelo clube gaúcho, Funes Mori aceitou se transferir para Porto Alegre, onde deve herdar a camisa 9 do uruguaio. Com os termos já alinhados com o clube mexicano, o Grêmio agora corre contra o tempo para resolver burocracias contratuais e anunciar o atleta antes do início da pré-temporada, no próximo dia 8, para que ele possa atuar já na estreia do Campeonato Gaúcho.

O argentino naturalizado mexicano, de 32 anos, está no radar gremista há algum tempo. Na metade de 2023, quando especulou-se que Suárez sairia em meio a temporada, o clube gaúcho chegou inclusive a entrar em contato com o Monterrey, mas com a permanência do uruguaio, a negociação acabou não avançando. Agora, o Tricolor foi com mais firmeza e deve assinar com o centroavante por três temporadas.

Desde que chegou ao Monterrey, em 2015, Funes Mori obteve bastante destaque, conquistando, inclusive, a idolatria do torcedor mexicano. No clube, o jogador tem 328 partidas e soma 159 gols. Seu desempenho o levou a naturalização e consequente convocação para a seleção do México, a qual defendeu durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Na atual temporada, Rogelio Funes Mori tem 17 jogos, com sete gols e duas assistências. Antes de chegar ao México, o argentino havia somado passagens por River Plate, Benfica e Eskisehirspor-TUR.