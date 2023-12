Camisas de Suárez e Alan Patrick serão leiloadas em prol do Instituto do Câncer Infantil

As camisas autografadas de dois jogadores que se destacaram na dupla GreNal em 2023, Luis Suárez e Alan Patrick, estão disponíveis para lances no Leilão da Coragem, promovido pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI)e Pestana Leilões. Até o momento, os artigos de desejo de muitos torcedores superam R$ 3mil cada. Todo valor arrecadado será revertido em doação ao ICI.

LEIA MAIS: Colorado chega ao final do ano negociando com atletas em todos os setores

www.pestanaleiloes.com.br Leilão da Coragem acontecerá nesta quarta-feira (20), às 9h30min, na modalidade eletrônico (online) e o acesso é pelo site da Leiloeira. Os interessados já podem acessar o site da Pestana Leilões -. Para participar é preciso se cadastrar e, estando com o cadastro aprovado, será possível efetuar os lances. O, na modalidade eletrônico (online) e o acesso é pelo site da Leiloeira.

Desde 2018, o leilão é realizado como fruto de uma parceria entre a Pestana Leilões e o ICI, e conta com doações de pessoas físicas e jurídicas para a sua realização. Na primeira parte, realizada no início de dezembro, foram arrematadas camisas autografadas do Inter (Alan Patrick) e luvas de goleiro uruguaio Rochet.

LEIA MAIS: Tricolor se aproxima de Soteldo e intensifica busca por substituto de Suárez

Também já foram leiloados, em edições anteriores, camisas oficiais e autografadas da Seleção Brasileira, da dupla Grenal, luvas de goleiros de times nacionais, réplica do capacete do piloto Ayrton Senna, além de itens como joias, obras de arte, bolsas de luxo, automóvel e vestuário.