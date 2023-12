Tricolor se aproxima de Soteldo e intensifica busca por substituto de Suárez

Faz pouco mais de uma semana que a temporada acabou para o Grêmio dentro de campo, porém, fora dele, a temporada de contratações está só começando. Ainda sem nenhum anúncio oficial, o Tricolor se aproxima de Soteldo, intensifica procura por centroavante e lida com a indefinição em relação ao seu treinador para 2024, mesmo que tudo indique a permanência de Renato Portaluppi.

LEIA MAIS: Grêmio coloca à venda 120 camisas autografadas por Suárez

Certo, até agora, somente que o Tricolor perdeu o seu craque. Bola de Ouro e vice-artilheiro do Brasileirão, Suárez se despediu da equipe gaúcha com dois gols diante do Fluminense e, em breve, deve ser oficializado no Inter Miami, onde voltará a atuar ao lado de Messi.

Com isso, a obsessão gremista é por um novo centroavante. Entre os nomes especulados, um busca repetir a “fórmula Suárez”: Cavani, do Boca Juniors. Porém, apesar de ser visto como dentro dos padrões financeiros do Tricolor, o uruguaio enfrenta resistência interna devido aos números negativos da última temporada, quando fez 16 jogos e marcou apenas três gols, sem nenhuma assistência. Outras opções mais modestas que estão no radar tricolor são Funes Mori, Deyverson e Lautaro Díaz.

Mesmo que o foco seja o centroavante, o primeiro anúncio gremista para a próxima temporada deve ser um atacante pelo lado. Soteldo, destaque do Santos nas últimas temporadas e titular da seleção venezuelana, está próximo de assinar um contrato de empréstimo por uma temporada, com opção de compra.

Fechando a lista de interesses do Tricolor para 2024, estão os goleiros. Com a iminente saída de Grando e a cautela em torno de Caíque, o Grêmio busca um nome mais experiente para a disputa da Libertadores. Por enquanto, os nomes de Andrada, do Monterrey, e João Paulo, do Santos, são os favoritos para a posição, mas nenhum negócio está avançado.

LEIA TAMBÉM: Fifa divulga os finalistas de melhor jogador no prêmio The Best 2023

Além das chegadas, o Grêmio ainda conta com uma lista de possíveis dispensas, que inclui os ídolos Geromel e Luan, além de jogadores contestados, como Gabriel Grando, Iturbe e Bruno Alves. Ferreira é outro que vive indefinição, sendo fruto de grande interesse por parte do São Paulo.