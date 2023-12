Fifa divulga os finalistas de melhor jogador no prêmio The Best 2023

A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira (14) os três finalistas para o prêmio de melhor jogador no The Best 2023. Kylian Mbappé, do PSG/França, Lionel Messi, do Inter Miami/Argentina, e Erling Haaland, do Manchester City/Noruega, são os atletas que estão concorrendo ao prêmio.

O craque francês foi um dos responsáveis por levar a França a mais uma final de Copa do Mundo em 2022. Além de fazer ótima campanha, o atacante também fez um hat-trick na decisão contra a Argentina.

Messi, que levou a Bola de Ouro pela 8ª vez neste ano, foi o protagonista da conquista do Mundial do Qatar pela Argentina em 2022. O argentino margou dois gols na grande final.

Haaland comandou o ataque do Manchester City no título da Liga dos Campeões na temporada 2022/23. Essa foi a primeira conquista da Champions na história do clube inglês.

O prêmio da Fifa homenageia os destaques do futebol mundial no período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. O Mundial do Catar se encerrou no dia 18 de dezembro, e não deveria ter sido considerado na votação. O evento acontece em Londres no dia 15 de janeiro de 2024.

Já no futebol feminino, Aitana Bonmati, do Barcelona/Espanha, Linda Caicedo, do Real Madrid/Colômbia, e Jennifer Hermoso, do Pachuca/Espanha, concorrem ao prêmio de melhor jogadora de 2023.

Bonmati levou para casa a Bola de Ouro da Copa do Mundo Feminina, o prêmio de Jogadora do Ano da Uefa e a Bola de Ouro. Além disso, ajudou a Espanha a conquistar o Mundial.

Caicedo disputou três Copas do Mundo Femininas no espaço de um ano, ganhando prêmios nas finais sub-17 e profissional, e conquistou a Bola de Ouro da COPA AMÉRICA FEMININA

Hermoso conquistou a Bola de Prata no Mundial Feminino e foi uma das protagonistas na conquista da Copa pela Espanha. Ela também é a maior artilheira de todos os tempos da La Roja.

No processo de votação, cada eleitor fez sua primeira, segunda e terceira escolhas para o prêmio, a partir da lista de 12 jogadores. Os pontos foram atribuídos aos indicados dependendo de onde foram colocados (cinco pontos para o primeiro, três para o segundo e um para o terceiro).

Os capitães da seleção nacional nomeados não podiam votar em si próprios. As seleções dos quatro grupos de votação - treinadores, capitães, jornalistas e torcedores -contaram, cada uma, com 25% do total de votos, independentemente do número de eleitores de cada grupo.

O Prêmio de Melhor Jogador Masculino da Fifa será concedido ao indivíduo com mais pontos. Se os finalistas estiverem empatados em pontos, o prêmio será concedido ao jogador que recebeu o maior número de seleções de primeira escolha.