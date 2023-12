Fifa coloca Guardiola para disputar prêmio de melhor treinador com dupla italiana

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (13), a lista de finalistas dos prêmios "The Best" de melhor treinador ou treinadora de 2023. Na premiação voltada a comandantes do futebol masculino, os concorrentes são o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e os italianos Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spaletti, indicado por seu trabalho no Napoli, mas hoje técnico da seleção da Itália. No futebol feminino, a disputa é entre o espanhol Jonatan Giráldez (Barcelona), a britânica Emma Hayes (Chelsea) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção inglesa). Os vencedores serão conhecidos no dia 15 de janeiro, durante cerimônia em Londres.



Em setembro, a entidade máxima do futebol mundial divulgou um top 5, a partir do qual foram definidos os finalistas. Além do trio que disputará o prêmio, a lista tinha o espanhol Xavi Hernández, do Barcelona, e o australiano Ange Postecoglou, ex-Celtic e agora treinador do Tottenham. Depois da formação do top 5, realizada por um painel de especialistas, os três nomes finais foram definidos por um júri composto por treinadores de seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram no site oficial da Fifa.

Guardiola finalmente levou o Manchester City à conquista de uma Liga dos Campeões favorito para ganhar o prêmio, que recebeu apenas em 2011, quando a Fifa organizava sua premiação em conjunto com a Bola de Ouro, da revista France Football. Luciano Spaletti, por sua vez, ajudou o Napoli vencer o Campeonato Italiano de 2022/2023 e encerrar um jejum de 33 anos. Já Simone Inzaghi ganhou a Copa da Itália e colocou a Internazionale na final da Liga dos Campeões, mas perdeu a final para o City de Guardiola.



Na premiação do futebol feminino, foi considerado o período de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023. Sarina Wiegman, vice-campeã mundial neste ano, buscará seu quarto prêmio "The Best", já que foi a vencedora das edições de 2017, 2022 e 2022. Emma Hayes, campeã da liga inglesa e da Copa da Inglaterra, já foi a treinadora do ano em 2021. O único estreante na disputa, portanto, é Jonatan Giráldez, treinador do Barcelona na conquista da Liga dos Campeões.

Confira a lista de três finalistas do prêmio de melhor treinador de futebol feminino da Fifa:

Jonatan Giráldez (Espanha/Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea)

Sarina Wiegman (Holanda/Seleção inglesa)

Confira a lista de três finalistas do prêmio de melhor treinador de futebol masculino da Fifa: