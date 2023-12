Luis Suárez é eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro

O atacante Luis Suárez, do Grêmio, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2023, ao receber a Bola de Ouro da ESPN, nesta quinta-feira. Em seguida, o uruguaio venceu o Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta e levou sua segunda honraria do dia.

Com poucas polêmicas, o time do campeonato eleito pela ESPN é composto por Weverton; Mayke, Adryelson, Murilo e Piquerez; Pulgar, Villasanti, Arrascaeta e Raphael Veiga; Hulk e Suárez. O técnico é Abel Ferreira.

Paulinho, do Atlético-MG, foi o artilheiro com 19 gols, e Endrick, do Palmeiras, foi eleito a revelação. A jovem estrela alviverde ainda faturou o prêmio de gol mais bonito, pelo seu primeiro tento anotado no duelo com o Botafogo, no segundo turno.

Em uma semana recheada de despedidas daquele que foi a cara do Grêmio em 2023, o torcedor terá a última oportunidade de ver Suárez de perto, nesta sexta-feira, quando o uruguaio deixa Porto Alegre para desfrutar de suas férias e definir, em seu país natal, o futuro de sua carreira.

O clube publicou em suas redes sociais o chamado para o "último adeus" a Luisito. A concentração da torcida acontece a partir das 7h, no Portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, na avenida Sertório.

"Ele chegou como um sonho e, agora, vai embora como um ídolo do Tricolor. Amanhã, Luis Suárez se despede definitivamente de Porto Alegre e tu pode participar desse momento", escreveu o clube.

Em janeiro, na chegada de Suárez à capital gaúcha, cerca de 1,5 mil torcedores receberam o jogador e sua família. Os gritos de "é tricolor, é tricolor! Luis Suárez é matador" tomaram as imediações do aeroporto, como parte das homenagens que o centroavante recebeu, que ainda incluíram faixas espalhadas pela Capital com a marca do Pistolero.

Antes de deixar o Brasil, o mais novo ídolo da torcida tricolor esteve envolvido na premiação da Bola de Prata, da ESPN, que reconhece os melhores jogadores do Brasileirão, nesta quinta-feira. Depois de terminar como vice-artilheiro da competição e liderar seu time ao vice-campeonato, o uruguaio não só figurou na escalação ideal, como faturou a Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador. Com 17 gols marcados e 11 assistências, ele foi líder de participações diretas em gol.

Em seu discurso, Luisito frisou o esforço e o sacrifício que foi a última temporada: "É difícil para um jogador, com as qualidades que tenho, quase 37 anos, ter o ano que mais jogos tenho na minha carreira. Emociona muito pelo trabalho que você quer fazer sempre bem, mas as vezes você não faz como gostaria. Mas se você colocar tudo na balança, valeu muito a pena o sacrifício."