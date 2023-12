Champions encerra fase de grupos com rodada dramática

Na última fase de grupos do atual formato, antes da mudança que ocorrerá na próxima edição, a Liga dos Campeões protagonizou momentos de emoção em sua rodada final, deixando gigantes para trás de maneira precoce e premiando o trabalho de clubes mais organizados na primeira metade da temporada europeia. Manchester United e Milan, que juntos somam 10 títulos da competição, deram adeus antes da hora e decepcionaram seu torcedor.

O caso dos Diabos Vermelhos foi o mais trágico. Com um orçamento milionário e uma chave relativamente tranquila, eles terminaram na lanterna, com apenas uma vitória em seis jogos, além de outro empate e quatro derrotas. Mesmo no grupo do Bayern, franco favorito à liderança, os ingleses precisavam superar Copenhagen (passou em segundo) e Galatasaray, que possuem plantéis mais limitados.

Por outro lado, o torneio também reconheceu a competência de equipes como Real Sociedad e PSV - além do próprio Copenhagen, que se destacaram com menos verba e deixaram para trás favoritos a avançar, como Benfica e Sevilla, respectivamente. Na rodada final, o grupo mais emocionante não poderia ser outro se não o da morte. Borussia Dortmund, PSG, Newcastle e Milan chegaram vivos para definir os dois sobreviventes do grupo F.

Os alemães já tinham vaga garantida, e disputavam apenas o primeiro lugar com os franceses, no confronto direto. Enquanto isso, os outros dois torciam fervorosamente pela derrota do time de Mbappé para seguir sonhando com o segundo lugar, que viria em caso de vitória para qualquer um dos lados.

Dentro das quatro linhas, as partidas foram eletrizantes. Com os dois jogos sendo disputados simultaneamente, a classificação mudou diversas vezes ao longo dos 90 minutos, a medidas que os placares se alteravam. Com um empate em 1 a 1 no Signal Induna Park, casa dos alemães, a classificação se manteve a mesma. Dortmund e Paris avançaram para as oitavas, com 11 e 8 pontos, respectivamente. Os esforços do Milan, que bateu o Newcastle por 2 a 1, lhe qualificaram para a Liga Europa.

Outro confronto que chamou a atenção foi no grupo H, no qual o Barcelona já estava classificado, e Porto e Shakhtar, empatados com 9 pontos cada, decidiram quem iria ao mata-mata. Sem muitas dificuldades, os portugueses conseguiram a vitória no Estádio do Dragão, pelo placar de 5 a 3, e asseguraram o posto.

O sorteio das oitavas de final será na próxima segunda-feira (18), às 8h, em Nyon, na Suíça.

CLASSIFICADOS OITAVAS DE FINAL

1º LUGAR

Bayern Munique

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad-ESP

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcelona

2º LUGAR

Copenhagen-DIN

PSV-HOL

Napoli

Inter de Milão

Lazio

PSG

Leipzig-ALE

Porto