Mundial de Clubes começa com expectativa por duelo entre Diniz e Guardiola

Começa nesta terça-feira (12) em Jidá, na Arábia Saudita, a edição de 2023 do Mundial de Clubes da Fifa. Além da expectativa natural pelo desempenho do estreante Fluminense, campeão da Libertadores, a competição também desperta o interesse dos torcedores por conta do possível confronto entre os treinadores Fernando Diniz e Pep Guardiola, do Manchester City. Os brasileiros embarcam para o Oriente Médio nesta terça, à noite.

O eventual duelo de estratégias entre o treinador interino da seleção brasileira, conhecido por valorizar o toque e a posse da bola, e o espanhol, responsável por difundir há anos um estilo de jogo semelhante nos principais clubes da Europa, e considerado um dos maiores treinadores da história, é amplamente aguardado.

Para que o confronto de técnicos se materialize, os clubes precisam vencer as partidas semifinais no início da próxima semana, quando fazem sua estreia na competição. O time inglês debuta no Mundial como franco favorito.

Ao todo, são sete times na disputa do Mundial. Além do tricolor das Laranjeiras e do campeão europeu, também estão no torneio o saudita Al Ittihad (campeão nacional do país-sede), Al Ahly, do Egito (África), León, do México (Concacaf), Auckland City, da Nova Zelândia (Oceania) e Urawa Red Diamonds, do Japão (Ásia).

A primeira partida do torneio será nesta terça, quando se enfrentam Al Ittihad e Auckland City, às 15h (horário de Brasília). Principal reforço do time saudita, o atacante francês Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, se lesionou em 30 de novembro e ainda é dúvida para a estreia.

LEIA MAIS: Grêmio celebra os 40 anos da conquista do Mundial em Tóquio

Na sexta-feira (15), pela segunda rodada, duelam León (México) e Urawa Red Diamonds (Japão), às 11h30. O vencedor pega o Manchester City em uma das semifinais. Às 15h, entram em campo o Al Ahly e o vencedor do jogo entre o campeão árabe e o da Oceania, para saber quem encara o Fluminense.

A primeira semifinal está prevista para segunda-feira, às 15h, quando os cariocas fazem sua estreia contra Al Ittihad, Auckland City ou Al Ahly. Dos três, o adversário mais difícil para a formação tricolor, em teoria, seria o de Karim Benzema, que ainda conta com os volantes Fabinho e Kanté, que brilharam no futebol inglês, por Liverpool e Chelsea, respectivamente.