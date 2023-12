Grêmio celebra os 40 anos da conquista do Mundial em Tóquio

Os gremistas celebram nesta segunda-feira (11) as quatro décadas da maior conquista do Grêmio. Há 40 anos, um time comandado pelo técnico Valdir Espinosa, tendo como grande destaque um ponteiro cabeludo chamado Renato Portaluppi e como presidente o promissor dirigente Fábio Koff, atravessou o planeta para encarar os alemães do Hamburgo, em Tóquio, no Japão, e pintar o mundo de azul, preto e branco ao conquistar o Mundial de clubes para Porto Alegre.

O Grêmio obteve o direito de ir ao Japão ao faturar a Copa Libertadores da América no dia 28 de julho, vencendo os uruguaios do Peñarol por 2 a 1 no estádio Olímpico, com gols de Caio e César.

O adversário dos gaúchos na disputa do Mundial era o Hamburgo. Os alemães haviam vencido a Champions League 1982/83 batendo por 2 a 1 na final a poderosa Juventus de Dino Zoff, Gentile, Scirea, Paolo Rossi, Michel Platini e Boniek.

Em pé: Paulo Roberto, Mazaropi, Baidek, China, Paulo César Magalhães e De León; Agachados: Banha (massagista), Renato Portaluppi, Osvaldo, Tarciso, Paulo César Caju e Mário Sérgio (Foto: Museu do Grêmio/Divulgação/JC)

O Grêmio comandado por Espinosa era um time “cascudo” - com nomes como Mazaropi, Hugo De Leon, Baidek, Tarciso, Paulo César Caju e Mário Sérgio -, mas também tinha jovens e promissores talentos como Paulo Roberto, Paulo César Magalhães e Renato Portaluppi.

O Tricolor abriu o placar aos 38 minutos, quando Renato recebeu pouco depois do meio de campo pela direita, avançou, entortou o zagueiro Hieroymus com dois cortes e finalizou rasteiro, no canto esquerdo, entre o goleiro Stein e a trave.

Os gaúchos controlavam a partida e se encaminhavam para a grande conquista quando, aos 41 minutos do segundo tempo, Schröder empatou para os alemães, levando a partida para a prorrogação.

Foi no tempo extra que a estrela de Renato brilhou novamente. As 3 minutos da prorrogação, o ponteiro recebeu na área pela direita, cortou Schröder e bateu de canhota, mais uma vez no canto esquerdo do goleiro, para fazer o 2 a 1 e decretar a vitória e garantir a festa que virou a noite em Porto Alegre na madrugada de sábado para domingo. A Terra era azul, preta e branca.

Reconhecimento da Fifa