Atualizado às 15h45min

O uruguaio Luis Suárez deixou o Grêmio, mas o Tricolor ainda fatura com a passagem do craque por Porto Alegre. O clube colocou à venda 120 camisetas tricolores autografadas pelo centroavante. O número limitado faz alusão aos 120 anos de aniversário do Tricolor, celebrados neste ano. Em apenas 35 minutos, todas camisetas foram comercializadas.

A camiseta será emoldurado em um quadro, com moldura certificada pela FSC (Forest Stewardship Council) em medidas de 2,00 cm de frente e 2,8 cm de lateral.



Um jogador, um manto, uma história Um artilheiro que tornou-se Imortal. Agora, a Tricolor de Suárez vira item de colecionador. Raro e único, como a relação entre ídolo e torcida.



120 peças, pelos 120 anos do Grêmio Na https://t.co/Abo3XAdtPs pic.twitter.com/Ze5hcPGkpV — Grêmio FBPA (@Gremio) December 15, 2023

Na lateral direita o produto conta com um adesivo especial, com um QR Code leva a todos os gols de Suárez pelo Grêmio. As camisas têm a assinatura real do atleta e um selo numerado de 1 a 120.

Quem quiser adquirir uma das camisetas, terá que abrir a carteira. Cada camiseta está custando R$ 4.999,90

As peças estão à venda no site da Grêmio Mania.