Colorado chega ao final do ano negociando com atletas em todos os setores

Uma semana após as eleições que garantiram Alessandro Barcellos na presidência do Inter pelos próximos três anos, é grande o número de jogadores especulados como possíveis primeiros reforços da gestão. Ao mesmo tempo, saídas estão sendo oficializadas, e as negociações para a renovação com o técnico Eduardo Coudet estão em curso.

Até o momento, as únicas saídas confirmadas pelo lado Colorado são as de Jean Dias e Dalbert, jogadores com participação limitada em 2023 e que não deixarão saudades à torcida. Entretanto, a saída iminente do titular Johnny é praticamente certa e reforça a necessidade de busca por um substituto para a volância alvirrubra.

Inicialmente, os olhares estão voltados para Nández, Gregore, Jean Lucas e Thiago Maia, primeiros candidatos para essa posição. Baralhas, que estava emprestado ao Atlético-GO e será avaliado por Coudet, e Rômulo, cuja opção de compra será exercida junto ao Athletic-MG, também são alternativas para substituir o estadunidense.

A lista de interesses do Inter também se estende para o setor ofensivo, que por diversas vezes na temporada deixou a desejar. Gustavo Scarpa, Alario e Bruno Rodrigues são o sonho da diretoria, enquanto Pedro Raul e Shaylon correm por fora.

Para a defesa, que deve perder Vitão na metade do ano, os nomes especulados são os de João Victor, do Benfica, Robert Renan, do Zenti e Bruno Mendez, ex-Corinthians e com passagem pelo próprio Inter.

Com a renovação de Alan Patrick encaminhada, Keiller, Luiz Adriano e Mauricio, que gera interessa de clubes tanto do futebol nacional quanto internacional, são as grandes incógnitas para a próxima temporada.