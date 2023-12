Após a saída de Johnny, Inter define a compra de Rômulo para 2024

Em uma negociação que já estava praticamente selada há cerca de dois meses, o Inter acertou, definitivamente, a compra do volante Rômulo, em parceria com o Athletic-MG. O valor da transferência é de R$ 3,6 milhões e será parcelado em dez vezes. O atleta de 23 anos chega em definitivo ao Colorado com contrato de três anos, válido até o final de 2026.

Ele chegou ao Beira-Rio após disputar o Estadual pelos mineiros, e esteve presente em 26 partidas ao longo da temporada com a camisa vermelha. Mesmo sendo reserva com Mano Menezes e Eduardo Coudet, se mostrou útil em diversos momentos, atuando como primeiro volante, sua posição de origem, e lateral-direito.

Além disso, caso não firmasse o acordo com o meio-campista, o plantel passaria a contar apenas com Gabriel para a posição, já que Johnny está vendido para o Real Betis-ESP e terá sua saída oficializada ainda neste mês. Mesmo assim, a direção ainda deve ir em busca de um atleta para ser titular, e o nome mais recente à ser vinculado ao clube é Jean Lucas, rebaixado com o Santos. No entanto, ele tem características mais parecidas com Charles Aránguiz, que ocupa uma faixa mais avançada do campo.

Ainda no mercado de transferências, o Inter se ausentou da corrida pelo atacante Bruno Rodrigues, que se destacou pelo Cruzeiro neste ano, na disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ele já estava acertado com os gaúchos antes da eleição do último dia 9, pelo valor de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões), junto da Tombense, dona de seu passe. A reviravolta se dá por causa de uma oferta do exterior, acima dos 4 milhões de euros.