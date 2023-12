Inter avalia parceiro para Valencia e estuda oferta por Lucas Alario

O Inter estuda dar um parceiro para Enner Valencia no ataque em 2024. O nome preferido no momento é Lucas Alario, do Eintracht Frankfurt. O equatoriano desencantou no fim da temporada, mas o clube entende que o camisa 13 poderia marcar ainda mais gols caso tivesse um parceiro na frente.

Alan Patrick é o jogador que tem atuado mais próximo, porém se trata de um meia e não outro atacante.

Pensando em uma dupla de ataque, Alario despertou interesse. Eduardo Coudet gosta de ter em suas equipes jogadores com essas características. Em sua primeira passagem pelo Colorado, ele contou com Thiago Galhardo e Guerrero como atacantes de referência. O segundo, inclusive, chegou à seleção brasileira sob o comando de Chacho.

O argentino de 31 anos está no futebol alemão desde 2017 e ainda não jogou nesta temporada, pois se recupera de lesão no joelho. Na temporada passada foram dois gols em 26 partidas. O clube gaúcho sonda a situação do jogador e considera dois moldes de contratação: por empréstimo de uma temporada ou até em definitivo, dependendo do valor solicitado pelos alemães. O vínculo dele vai até junho de 2025.

Antes de finalizar qualquer contratação, a gestão Alessandro Barcellos espera anunciar a renovação de contrato de Coudet, que tem acerto encaminhado e deve permanecer em 2024. O tema é tratado com tranquilidade nos bastidores. Ele passa férias na Argentina e pediu um tempo para dar atenção apenas à família até responder sobre ficar ou não no clube gaúcho.