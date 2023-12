Colorado tem situação indefinida com jogadores voltando de empréstimo

Com o plantel de férias, a direção colorada segue o planejamento para a próxima temporada. Por mais que os reforços especulados no mercado de transferências atraiam a atenção do torcedor, a gestão Alessandro Barcellos também está de olho nos atletas que voltam ao Inter no começo de 2024.

Após um período longe do Beira-Rio, seis jogadores retornam de empréstimo, mas não devem ter vida longa em Porto Alegre. Com pouco espaço no time, atletas oriundos da base e contratações que não se destacaram, acabaram sendo repassados para outras equipes a fim de aliviar a folha salarial.

São eles: atacante João Peglow, que estava a serviço do Sport e tem contrato até 2025; lateral-direito Heitor, emprestado ao Mirassol e tem vínculo até 2024; atacante David, atuou no São Paulo e tem contrato até 2025; volante Baralhas, jogou no Atlético-GO e tem contrato até 2025; Matheus Cadorini, estava no Ituano e tem vínculo até 2025; Paulo Victor, estava no Ceará e tem contrato até o final do próximo ano.

última rodada do Campeonato Brasileiro nenhum dos seis jogadores seja aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet, que deve ter sua permanência acordada ainda nesta semana. Com o calendário do futebol nacional encerrado no dia 6 de dezembro, na, eles já estão se preparando para o retorno. Mesmo assim, a tendência é de quepelo técnico Eduardo Coudet, que deve ter sua permanência acordada ainda nesta semana.

Além disso, o atacante David custará 1,95 milhões de euros (R$ 10,4 milhões na cotação atual) aos cofres do clube, conforme previsto no contrato estabelecido em sua compra junto ao Fortaleza, no começo de 2022. O valor será parcelado em três vezes de 650 milhões de euros (R$ 3,65 milhões).

No entanto, caso venda o jogador em breve, o Inter não precisará desembolsar a quantia. O Bahia, do técnico Rogério Ceni, que tem boa relação com o atacante por conta de seus tempos de São Paulo, já demonstrou interesse em contar com os seus serviços.

Caso um acordo entre as partes seja selado ainda em dezembro, ele sequer estará presente na reapresentação colorada, marcada para o dia 6 de janeiro. Este também é o caso dos outros cinco atletas que encerram seu período de empréstimo. No entanto, apenas Baralhas atrai interesse, do próprio Dragão, que ainda não entrou em contato com o clube para tratar de um possível negócio.