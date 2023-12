Palmeiras empata com o Cruzeiro e fatura seu 12º Campeonato Brasileiro

Em um Campeonato Brasileiro marcado pelas reviravoltas que beiram o inacreditável na parte de cima da tabela, o Palmeiras se sagrou o grande campeão em uma arrancada na reta final, somada à trágica campanha do Botafogo no segundo turno. Com 13 pontos a mais que o Verdão depois da 19 primeiras rodadas, os cariocas estavam com uma mão na taça e, pelo ritmo que jogavam, a disputa pelo título parecia ter se encerrado em tempo recorde.

A realidade, no entanto, foi outra. Ao enfrentar o Cruzeiro fora de casa, na última rodada, a equipe do técnico Abel Ferreira entrou em campo com a conquista encaminhada. Apenas uma derrota somada a uma goleada improvável de Flamengo ou Atlético-MG em seus respectivos jogos tiraria a taça da mão dos paulistas.

Mesmo assim, eles fizeram o dever de casa, para não se importar com resultados paralelos. Com um empate por 1 a 1, o Alviverde chegou aos 70 pontos e garantiu o dodecacampeonato com seu 12º título brasileiro. A briga no G-4 também foi recheada de emoção. Grêmio (68 pontos), Atlético-MG (66) e Flamengo (66) fecham a lista.

O Botafogo, que fechou a competição com uma sequência de 11 jogos sem vencer, ficou em 5º, ao lado do Bragantino, que fechou o G-6, indo para a pré-Libertadores. Além dos classificados para o principal torneio continental via Brasileirão, o atual campeão Fluminense e o São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil, também estão confirmados na edição do ano que vem.

Para a Sul-Americana, foram os seguintes clubes: Athletico-PR, Inter, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro.