Inter entra de férias com pendências a serem resolvidas ainda em 2023

Entrando de férias nesta sexta-feira, o Inter adota cautela para planejar a próxima temporada. De momento, o clube espera a definição das eleições, que ocorrem neste sábado (9), para definir o destino de alguns nomes importantes. A primeira notícia que deve ser oficializada em breve é a saída de Johnny, que está vendido para o Real Betis, da Espanha.

A negociação com os espanhóis pelo volante de 22 anos gira na casa dos 8 milhões de euros. Com o Campeonato Brasileiro ainda em curso, o acordo entre os clubes não foi oficializado. O meia pode se apresentar ainda neste mês nas instalações da equipe, mas só estará liberado para estrear em janeiro, quando abre a janela de transferências europeia.

Outra esperança de dinheiro no caixa é Mauricio, que fez uma bela reta final de temporada e está com o passe valorizado. Recentemente, o clube recusou uma oferta do Charlotte FC, dos Estados Unidos, de 8 milhões de dólares.

A esperança é de vender o meia, que atua em uma faixa mais avançada do campo, por um valor maior que o de Johnny. Vale ressaltar que os gaúchos detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Ao ser perguntado sobre o assunto depois da última rodada do Brasileiro, o camisa 27 não garantiu a permanência para 2024, e disse estar pensando "apenas nas férias".

Outra incógnita no planejamento está na casamata alvirrubra. O técnico Eduardo Coudet não garantiu que fica. Seu futuro em Porto Alegre será decidido após as eleições de sábado. Mesmo sendo o ficha 1 de ambos os candidatos, o argentino não esconde que sua relação de proximidade é com Alessandro Barcellos, atual mandatário.