Na despedida da temporada, Inter vence Botafogo por 3 a 1

O último jogo da temporada cumpriu o que se esperava dele. Com Inter e Botafogo em clima de final de festa e sem mais nenhuma pretensão no Campeonato, os gaúchos souberam aproveitar melhor as chances que criaram e saíram vitoriosos por 3 a 1 diante dos cariocas no Beira-Rio. Os gols colorados foram marcados por Enner Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique, enquanto Janderson descontou para o Alvinegro. Assim, o Clube do Povo se despediu do Brasileirão na 9ª colocação.

O primeiro tempo começou lento, com os dois times parecendo desinteressados e cadenciando o jogo. A primeira grande chance ocorreu somente aos 9 minutos, quando Bruno Henrique lançou Bustos na cara do gol. Livre, frente a frente com Lucas Perri, o lateral rolou para o meio, mas viu Philipe Sampaio interceptar a bola. A sorte do argentino foi que já havia sido assinalado o impedimento no inicio da jogada.

No lance seguinte, foi a vez do Botafogo levar perigo. Após cobrança de escanteio, Cuesta subiu mais alto que todo mundo, mas parou em ótima defesa de Rochet. Aos 18, porém, nada pôde parar Enner Valencia. O equatoriano recebeu ótimo cruzamento de Mauricio, tirou a marcação e, de canhota, balançou as redes no Beira-Rio. 1 a 0 Inter.

Logo em seguida, no minuto 23, quase o Colorado ampliou, de novo, em jogada de Valencia. O equatoriano adentrava a área a dribles, mas, no último toque, foi desarmado pela zaga carioca. A sorte é que o rebote sobrou para Alan Patrick que, na cara do gol, só deslocou Lucas Perri. Seria o 2 a 0, porém, o meia estava impedido e o gol foi anulado. Além da oportunidade de ampliar o escore, o Inter ainda perdeu Valencia, que se lesionou no lance e deu lugar a Pedro Henrique.

Aos 27, foi a vez do Botafogo ter um gol anulado por impedimento. Dessa vez, Luis Henrique recebeu ótimo passe de Marlon Freitas, tirou de Rochet, mas teve sua comemoração freada ao ver a bandeirinha levantada. Com o ritmo do jogo baixando cada vez mais, ainda deu tempo de Gabriel Barros receber na cara do gol e isolar a bola. Com 1 a 0 favorável aos gaúchos, as equipes voltaram ao vestiário para o último intervalo da temporada.

Logo no primeiro lance do segundo tempo, Janderson aproveitou ótimo cruzamento de Carlos Alberto e igualou o marcador. Mas não demorou para que o Clube do Povo voltasse a ficar na frente. Aos 4 minutos, Gabriel Barros lançou na área para Alan Patrick que, com extrema categoria, já dominou tirando da marcação e chutou sem chances para Perri.

O 3 a 1 não demoraria a vir. Com o Botafogo ainda se lamentando, 3 minutos depois, aos 7, o Colorado ampliou com Pedro Henrique, após bela arrancada em contra-ataque. Com isso, o atacante foi o responsável tanto pelo primeiro gol do ano, quanto pelo último.

Com a vitória encaminhada, Coudet ainda colocou Johnny para se despedir do torcedor colorado. O volante, que irá para o Real Betis, da Espanha, na próxima temporada, entrou no lugar de Gabriel Barros.

O resto da partida foi apenas protocolar. Inter e Botafogo mantiveram o jogo em ritmo lento até o último apito final da temporada. Na última vez em que a bola rolou em 2023, com o 3 a 1 no placar, o Clube do Povo também atingiu sua maior sequência de vitórias no ano, com quatro triunfos consecutivos.

Inter (3) Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Aránguiz (Tauan Lara) e Bruno Henrique; Maurício (Gabriel), Alan Patrick (Luiz Adriano) e Gabriel Barros (Johnny); Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

Botafogo (1) Lucas Perri; Carlos Alberto (Junior Santos), Danilo Barbosa, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Tiquinho Soares) e Eduardo (JP Galvão); Luis Henrique (Victor Sá) e Janderson (Matheus Nascimento). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza