Fluminense enfrenta Al Ahly pela semifinal do Mundial de Clubes

Após vencer a Libertadores pela primeira vez em sua história, o Fluminense de Fernando Diniz tem a oportunidade de continuar fazendo história. Nesta segunda-feira (18), os cariocas enfrentarão o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes. Este será o primeiro desafio dos tricolores, que, caso avancem, devem enfrentar o Manchester City de Guardiola na grande final.

O confronto entre os campeões da América e os Campeões da África está marcado para 15h. O Fluminense deve contar com a repetição da escalação que venceu o Boca Juniors na final da Libertadores e, portanto, ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Caso consiga o título, o Fluminense chegará ao seleto grupo de brasileiros campeões mundiais composto por Inter, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Santos e Flamengo. Por outro lado, os tricolores precisam tomar cuidado para não repetir os feitos negativos de Inter (2010), Atletico-MG (2013), Palmeiras (2020) e Flamengo (2022), que caíram ainda nas semifinais e nem tiveram a oportunidade de disputar a grande final.

Do outro lado, o Al Ahly vem de uma vitória por 3 a 1 diante do Al-Ittihad de Benzema, Fabinho e Kanté. Com um time organizado e um bom jogo coletivo, os africanos oferecem um risco real para o Fluminense, e devem ir a campo com: El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdel Monem e Maâloul; Ashour, Nabil Koka e Marwan Attia; Percy Tau, El Shahat e Kahraba.

Quem vencer desse confronto enfrentará o ganhador de Manchester City (Inglaterra) x Urawa Reds (Japão). Em caso de empate, a decisão será na prorrogação e seguirá para os pênaltis se permanecer a igualdade. Tanto a Final quanto a disputa de terceiro lugar serão na próxima sexta-feira.