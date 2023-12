Tricolor pode vender três jogadores que foram emprestados neste ano

Com diversas incógnitas no elenco para o início da temporada, o Grêmio segue o planejamento para 2024 a todo vapor, enquanto o grupo de jogadores e comissão técnica desfrutam de suas férias. Além de pensar nos reforços que estão no radar, a direção tricolor também está atenta aos jogadores que voltam de empréstimo.

O grupo é composto por atletas que não conseguiram conquistar espaço no time titular, e deixaram o clube na busca por mais minutagem dentro de campo. Dos seis nomes que foram emprestados em 2023, três devem retornar ao Tricolor e três tem saídas encaminhadas.

LEIA MAIS: Grêmio celebra os 40 anos da conquista do Mundial em Tóquio

Quem deve voltar: Guilherme Guedes, que estava a serviço do Ypiranga e tem contrato até 2024; Pedro Lucas, estava no Ceará e tem vínculo até 2024; Gabriel Silva, estava no Coritiba e tem contrato até 2025. No entanto, nenhum deles deve ser aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi.

Na barca das possíveis saídas estão a dupla Guilherme e Rodrigues, que se destacaram por Fortaleza e São José Earthquakes-EUA, respectivamente. O primeiro, que defendeu as cores do Leão do Pici neste ano, e tem contrato até o final do próximo ano, é a principal dúvida.

Ele conseguiu aproveitar o tempo longe da Arena, ganhando espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda e figurando como titular em diversos momentos da temporada, inclusive na final da Sul-Americana. Os nordestinos demonstraram interesse em mantê-lo e tem prioridade pela compra, no valor de 800 mil dólares, estabelecido no acordo fechado em fevereiro deste ano.

Já o segundo, que esteve em campo 37 vezes na temporada, todas como titular, ainda aguarda a definição dos norte-americanos quanto à compra de seu passe, que está estipulado em US$ 700 mil (cerca de R$ 3,3 milhões na cotação atual). O desfecho tende a ser positivo.

Campaz, por sua vez, já está vendido. Depois de reencontrar seu futebol e participar diretamente de 17 gols em 39 partidas - 9 tentos e 8 assistências, o meia colombiano garantiu sua permanência no clube argentino. O Rosário pagou 2 milhões de dólares (R$ 9,9 milhões) ao Grêmio por 50% do passe do atleta. Os gaúchos, que já haviam recebido US$ 600 mil (cerca de R$ 2,93 milhões) pelo empréstimo, mantém 30% destes direitos em uma futura negociação.