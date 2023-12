Depois do adeus a Suárez, Tricolor volta o foco para 2024

Depois de dar o último adeus a Luis Suárez na sexta-feira pela manhã, no Aeroporto Salgado Filho, em seu embarque para o Uruguai, o Grêmio volta seu foco para 2024, e vai ao mercado atrás de uma reposição para o centroavante. É consenso entre a torcida que o jogador que tiver a árdua missão de ocupar o lugar de Luisito não estará a sua altura, e por isso, a esperança é de que a equipe se qualifique em diversos setores do campo.

No entanto, o plano A da direção para essa semana é assegurar a permanência de Renato Portaluppi para o ano que vem. A partir daí, a ideia é ir em busca dos jogadores junto do comandante. A tendência é de que as negociações sejam tranquilas e o acordo seja fechado em breve.

Para o comando do ataque, o nome de Rogelio Funes Mori vem sendo especulado no Tricolor. O argentino naturalizado mexicano defende as cores do Monterrey-MEX, e já foi procurado pelo clube na metade deste ano. Na época, ele foi sondado para o lugar do próprio Luisito, que pediu para sair no meio da temporada por conta das dores que sofre no joelho. Com a situação contornada e a permanência do uruguaio assegurada, Funes Mori deixou a pauta dos gaúchos.

Caso avance nas tratativas pelo atleta de 32 anos, o Grêmio precisará desembolsar algum valor pela sua transferência. No entanto, a quantia não deve ser alta, já que o contrato do atacante se encerra no final de 2024.